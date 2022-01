Cerf de Virginie - Le Ministère annonce une révision exceptionnelle du plan de gestion du cerf de Virginie et amorce une consultation

QUÉBEC, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Soucieux de s'assurer de l'état des populations et de répondre aux inquiétudes de ses diverses clientèles, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) convoque ses partenaires fauniques de la Table nationale de la faune (TNF) engagés dans la gestion du cerf de Virginie afin de leur présenter, lors d'une rencontre technique, les résultats des deux premières années d'application du Plan de gestion du cerf de Virginie au Québec 2020-2027.

La tenue de cette première rencontre technique démontre la volonté du Ministère de faire connaître à ses partenaires nationaux les données scientifiques de suivi, notamment celles liées aux modalités d'exploitation, et de déterminer au regard de celles-ci les ajustements à apporter au plan de gestion qui pourraient s'avérer nécessaires.

Le Ministère évalue annuellement l'efficacité des mesures de gestion des différentes espèces de gros gibier, comme le cerf de Virginie. Bien que la révision d'un plan de gestion se déroule habituellement à mi-parcours avec les partenaires fauniques et les communautés autochtones pour faire un bilan de la situation et évaluer la nécessité de déposer de nouvelles recommandations, exceptionnellement, les partenaires de la TNF seront appelés à faire cet exercice seulement deux ans après l'entrée en vigueur du plan de gestion.

Faits saillants :

L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion sont l'occasion de faire le point sur la situation d'une espèce et de redéfinir, au besoin, les actions à prendre pour assurer la gestion la plus optimale possible des espèces et de leurs habitats ainsi que de favoriser leur mise en valeur, au bénéfice des Québécois et des Québécoises.

Les plans de gestion précisent les objectifs en matière faunique, déterminent les enjeux relatifs à l'espèce et proposent des actions et des modalités d'exploitation adaptées aux réalités des régions du Québec. Ces modalités sont évaluées annuellement et à mi-plan, de concert avec les partenaires. Des changements peuvent être apportés en tout temps si la situation l'exige.

Le MFFP dispose d'un vaste historique de données scientifiques et d'une grande expertise concernant la gestion du cerf de Virginie. Depuis les années 1970, des études se déroulent sur le territoire québécois afin d'accroître les connaissances sur l'espèce et d'en assurer une gestion optimale. Par son réseau de contacts établi dans le nord-est américain, il est également possible pour le MFFP d'échanger rapidement avec les autres administrations américaines et canadiennes sur les meilleures pratiques à adopter.

Le Ministère a mis en place différents indicateurs pour suivre adéquatement les populations de cerfs de Virginie dans les différentes régions du Québec et a d'ailleurs mis à jour son système de suivi pour le cerf en 2020. Cette même année, en collaboration avec les communautés autochtones et les partenaires fauniques, le Plan de gestion du cerf de Virginie au Québec 2020-2027 a été déployé, comportant plus de 40 actions. Certaines de ces actions sont déjà mises en œuvre tandis que d'autres le seront au cours de la période couverte par ce plan, par exemple en ce qui a trait à la position à adopter sur la restriction de la taille légale des bois à la suite du projet expérimental en cours.

