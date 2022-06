Cérémonie de remise des médailles - Trente membres de corps de police autochtones honorés pour leurs années de service

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Trente membres de différents corps de police autochtones se sont vu décerner la Médaille de reconnaissance pour services à la communauté de la Sûreté du Québec ou encore la Médaille ou la Barrette pour services distingués de la gouverneure générale du Canada.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, au nom de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a procédé à la remise de ces distinctions en compagnie du lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable J. Michel Doyon, lors de la 13e Cérémonie de remise des médailles, qui s'est tenue à l'occasion du Colloque des directeurs de police autochtone du Québec.

« C'est avec une immense gratitude que nous soulignons votre engagement à long terme et votre détermination à protéger nos populations. Au cours des 15, 20, 30 ou même 40 dernières années, vous avez exercé votre métier avec un dévouement exemplaire. Votre sens du devoir et la confiance que vous avez su cultiver envers nos citoyens vous honorent. Merci d'être là pour protéger nos familles, nos enfants, nos citoyens. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cette marque de gratitude qui vous est décernée aujourd'hui par l'ensemble de la communauté se veut un remerciement, oui pour toutes vos années de service, mais également pour les sacrifices de vos familles. Je suis bien placé pour savoir à quel point le métier de policier est exigeant. Pour toutes ces raisons, portez avec fierté cette distinction. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Souligner le travail d'hommes et de femmes dont le travail vise essentiellement l'aide et la protection de leurs concitoyens et concitoyennes mérite que l'on s'y attarde, surtout lorsque cet engagement cumule de nombreuses années de service. Un tel engagement mérite non seulement d'être reconnu, mais surtout d'être noté de façon particulière. »

L'honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec

Faits saillants :

La Médaille de reconnaissance pour services à la communauté de la Sûreté du Québec est décernée aux policiers ayant cumulé 15 années de service dans différents corps de police autochtones du Québec.

La Médaille pour services distingués de la gouverneure générale du Canada est remise aux policiers ayant atteint 20 années de service.

est remise aux policiers ayant atteint 20 années de service. La Barrette pour services distingués de la gouverneure générale du Canada est remise aux policiers ayant cumulé 30 ou 40 ans de service au sein d'un service de police canadien.

ANNEXE - Récipiendaires

Médaille de reconnaissance pour services à la communauté de la Sûreté du Québec (15 ans de service)

M. Gordon Snowboy , policier, Eeyou Eenou Police Force

, policier, Eeyou Eenou Police Force M. Derek St-Cyr , enquêteur, Eeyou Eenou Police Force

, enquêteur, Eeyou Eenou Police Force M. Dave Launière, directeur, Police Essipit

M. Jeffery Meness , sergent, Kitigan Zibi Police Service

, sergent, Kitigan Zibi Police Service M. Kenneth Dubé, patrouilleur, Service de police de Manawan

M. Ronald Flamand , sergent, Service de police de Manawan

, sergent, Service de police de Manawan M. Rocky Niquay , patrouilleur, Service de police de Manawan

, patrouilleur, Service de police de Manawan M. Jonathan Quitich , patrouilleur, Service de police de Manawan

, patrouilleur, Service de police de Manawan M. Sammy Snowball , sergent, Service de police du Nunavik

, sergent, Service de police du Nunavik M. Martin Couture , sergent-superviseur, Service de police de Wendake

, sergent-superviseur, Service de police de M. Martin Marceau , patrouilleur, Service de police de Wendake

, patrouilleur, Service de police de M. Jérôme Simard, patrouilleur, Service de police de Wendake

M. Donald Wabie , policier, Timiskaming First Nation Police Force

, policier, Timiskaming First Nation Police Force M. Trevor Polson , policier, Timiskaming First Nation Police Force

Médaille de la gouverneure générale du Canada pour services distingués

(20 ans de service)

M. Norman King , policier, Akwesasne Mohawk Police Service

, policier, Akwesasne Mohawk Police Service M. Kariwate Mitchell, sergent-détective, Akwesasne Mohawk Police Service

M. Aronienens Porter, sergent, Akwesasne Mohawk Police Service

M me Rachel Thomas, policière, Akwesasne Mohawk Police Service

Rachel Thomas, policière, Akwesasne Mohawk Police Service M. Jeffery Meness , sergent, Kitigan Zibi Police Department

, sergent, Kitigan Zibi Police Department M. Donald Flamand , enquêteur, Service de police de Manawan

, enquêteur, Service de police de Manawan M. Régis Flamand, directeur, Service de police de Manawan

M. Jean-François Morin, directeur adjoint, Service de police du Nunavik

M. Marcelino Awashish , patrouilleur, Sécurité publique d'Opitciwan

, patrouilleur, Sécurité publique d'Opitciwan M. Joe Saganash , policier, Eeyou Eenou Police Force

, policier, Eeyou Eenou Police Force M. Patrick Masty, lieutenant, Eeyou Eenou Police Force

M. Jean Duchesneau , directeur, Service de police de Wendake

, directeur, Service de police de M. Marc Duchesneau , sergent-détective, Service de police de Wendake

Barrette de la gouverneure générale du Canada pour services distingués

(30 ans de service)

M me Tammy Petawabano, enquêteuse, Eeyou Eenou Police Force

Tammy Petawabano, enquêteuse, Eeyou Eenou Police Force M. Éric Launière, policier, Sécurité publique de Mashteuiatsh

M. Gerald McBride , sergent, Timiskaming First Nation Police Force

Barrette de la gouverneure générale du Canada pour services distingués

(40 ans de service)

M. Yves Senay , directeur adjoint, Service de police du Nunavik

