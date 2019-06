Cérémonie de remise des médailles - Des policières et des policiers de corps de police autochtones honorés pour leurs services

QUÉBEC, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Trois policières et 11 policiers se sont vu décerner aujourd'hui la Médaille de reconnaissance pour services à la communauté de la Sûreté du Québec ou encore la Médaille ou la Barrette pour services distingués du gouverneur général du Canada. Ces distinctions leur ont été remises lors de la 11e Cérémonie de remise des médailles qui s'est tenue à l'occasion du Colloque des directeurs de police autochtone du Québec.

« Le professionnalisme et le courage dont font preuve au quotidien les policiers et les policières méritent d'être reconnus. Je tiens à féliciter ces 14 récipiendaires pour leur dévouement envers leur communauté tout au long de leur carrière. Ils sont des modèles inspirants pour leurs collègues et pour toute la population. »

Ian Lafrenière, adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique et député de Vachon

Faits saillants :

La Médaille de reconnaissance pour services à la communauté de la Sûreté du Québec est décernée aux policiers ayant cumulé 15 années de service dans différents corps de police autochtones du Québec.

La Médaille du gouverneur général du Canada pour services distingués est remise aux policiers ayant atteint 20 années de service.

pour services distingués est remise aux policiers ayant atteint 20 années de service. La Barrette du gouverneur général du Canada pour services distingués est remise aux policiers ayant cumulé 30 ou 40 ans de service au sein d'un service de police canadien.

Colloque des directeurs de police autochtone du Québec :

www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/colloque-directeur-police-autochtone/2019.html

ANNEXE - Récipiendaires

Médaille de reconnaissance pour services à la communauté de la Sûreté du Québec (15 ans de service)

M me Nicole Angatookaluk-Sam , policière, Eeyou Eenou Police Force

, policière, Eeyou Eenou Police Force M me Donna Rupert , policière, Eeyou Eenou Police Force

, policière, Eeyou Eenou Police Force M. Steven Boudrias , lieutenant, Eeyou Eenou Police Force

, lieutenant, Eeyou Eenou Police Force M. Bruno Blacksmith , policier, Eeyou Eenou Police Force

, policier, Eeyou Eenou Police Force M. Gabriel Masty, policier, Eeyou Eenou Police Force

M. Dave Fontaine , directeur, Sécurité publique de Wemotaci

Médaille du gouverneur général du Canada pour services distingués (20 ans de service)

M. Randy Kitchen , lieutenant, Eeyou Eenou Police Force

, lieutenant, Eeyou Eenou Police Force M. William Tebiscon , enquêteur, Eeyou Eenou Police Force

, enquêteur, Eeyou Eenou Police Force M. Jacques Chachai , enquêteur, Sécurité publique Opitciwan

, enquêteur, Sécurité publique Opitciwan M. Jean-Baptiste Awashish , policier, Sécurité publique Opitciwan

, policier, Sécurité publique Opitciwan M. Steve Clary , enquêteur, Sécurité publique Opitciwan

, enquêteur, Sécurité publique Opitciwan M. Normand Clary , policier, Sécurité publique Opitciwan

, policier, Sécurité publique Opitciwan M. Jérôme Chachai, policier, Sécurité publique Opitciwan

Barrette du gouverneur général du Canada pour services distingués (30 ans de service)

Mme Annick Wylde , policière, Service de police de Pikogan

