Cérémonie de commémoration nationale : le Réseau FADOQ appelle au devoir de mémoire

MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - À la veille de la commémoration nationale, le Réseau FADOQ rend hommage aux victimes de la COVID-19 et souhaite que la dernière année ait changé à jamais la façon dont notre société considère les aînés.

« Nous avons un devoir de mémoire important à faire, collectivement. Les aînés du Québec ne doivent plus jamais être dans l'angle mort du réseau de la santé. Il ne faut plus jamais bafouer leur dignité », implore la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Le Réseau FADOQ rappelle que cette prise de conscience doit être amorcée par la classe politique, les dossiers relatifs aux aînés ayant trop souvent été écartés des priorités de nos décideurs. Avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui.

« Cette crise sanitaire a mis en lumière cette question : est-ce vraiment comme ça que nous voulons vieillir? Avec des CHSLD vétustes, du personnel soignant épuisé, à bout de souffle, incapable de prodiguer des soins de qualité aux aînés parce que leur charge de travail est trop lourde à porter? Avec une offre de soins à domicile inadéquate, des proches aidants laissés à eux-mêmes, en manque de ressources? Une des plus belles façons d'honorer la mémoire des victimes de la COVID-19, c'est de faire preuve d'ingéniosité pour relever les défis posés par le vieillissement accéléré de la population québécoise », souligne Mme Tassé-Goodman.

Cette fois-ci, la volonté du gouvernement du Québec d'éviter de reproduire les erreurs du passé semble bien réelle. Nous le devons à ces milliers de victimes que nous pleurons aujourd'hui. Respectons leur mémoire, et celle des familles endeuillées, en bâtissant une société qui sera plus inclusive envers ses aînés.

Hommage à nos anges gardiens

Le Réseau FADOQ désire profiter de cette journée de commémoration pour saluer le sacrifice du personnel soignant au cours de la dernière année.

« Leurs actes de courage et de bravoure quotidiens auront permis de sauver des vies et d'apporter du réconfort à des gens souvent isolés et en perte de repères. Vous tous qui avez œuvré en première ligne depuis le début de la pandémie, sachez que nous vous sommes à jamais redevables », déclare Mme Tassé-Goodman.

Récemment, une entente de principe entre la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et le gouvernement Legault a été conclue afin d'améliorer les ratios professionnels en soins/patients, en garantissant un nombre d'heures de soins par lit en CHSLD. Cette entente, qui sera modulable, est évidemment un pas dans la bonne direction.

Toutefois, ces améliorations ne concernent que les CHSLD et les soins infirmiers. L'entente ne couvre pas les soins d'assistance, notamment des préposés aux bénéficiaires, et ne touche pas d'autres milieux où les besoins sont présents, tels que les unités gériatriques dans les centres hospitaliers.

Pour le Réseau FADOQ, il est prioritaire que la mise en place de ratios professionnels en soins/patients s'applique à tout le Québec et touche l'ensemble du personnel soignant afin de s'assurer que des soins plus humains soient fournis aux patients.

Avec plus de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

SOURCE FADOQ

Renseignements: Guillaume Rivest, Conseiller en communications, Réseau FADOQ, 514 893-1887, [email protected]; Philippe Poirier-Monette, Conseiller en droits collectifs, Réseau FADOQ, 514 252-3017, poste 3440, [email protected]

Liens connexes

http://www.fadoq.ca/