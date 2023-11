TOKYO, le 30 nov. 2023 /CNW/ -- Le 23 novembre à 13h30, une cérémonie commémorative a eu lieu au Toda Memorial Auditorium à Tokyo en l'honneur de Daisaku Ikeda, président honoraire de la Soka Gakkai et président de la Soka Gakkai internationale (SGI), décédé le 15 novembre à l'âge de 95 ans. La cérémonie a été diffusée en direct dans plus de mille centres de la Soka Gakkai à travers le Japon.

Après la récitation de passages du Sūtra du Lotus et du mantra Nam-myoho-renge-kyo, le vice-président principal Hiromasa Ikeda a exprimé sa gratitude au nom de la famille Ikeda. Kimiko Nagaishi, responsable de la division nationale des femmes, et Minoru Harada, président de la Soka Gakkai, ont rendu hommage.

M. Harada a déclaré que les messages de condoléances reçus de personnalités du monde entier témoignent de l'admirable dévouement de Daisaku Ikeda à « tisser des liens, rassembler les personnes et connecter la bonté inhérente à chacune d'entre elles, au-delà de l'origine ethnique, l'idéologie et la religion. » Il a souligné que les membres de la Soka Gakkai étaient déterminés à poursuivre l'héritage de Daisaku Ikeda au service de la paix, avançant vers le centenaire de la fondation de l'organisation en 2030.

Dans son hommage, l'ambassadeur Anwarul K. Chowdhury, ancien secrétaire général adjoint et haut représentant de l'ONU, a écrit : « Il a donné à l'humanité l'espoir et une direction pour affronter avec courage la complexité et les défis du monde d'aujourd'hui. Je rends hommage à son énergie créative et la stature intellectuelle avec laquelle il a su énoncer les valeurs et idéaux humains dans toute leur dimension, afin de faire ressortir le meilleur de chacun d'entre nous. »

Daisaku Ikeda, philosophe bouddhiste, bâtisseur de la paix, éducateur, auteur et poète, a consacré sa vie à promouvoir la paix par le dialogue et a été à l'avant-garde du développement international de l'organisation bouddhiste Soka Gakkai. Né à Tokyo le 2 janvier 1928, son adolescence a été marquée par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. La mort de son frère aîné au combat au Myanmar a alimenté une profonde opposition à la guerre tout au long de sa vie.

En 1947, Daisaku Ikeda a rencontré Josei Toda, pacifiste et leader de la Soka Gakkai emprisonné par le gouvernement militariste pendant la guerre. En tant que disciple de Josei Toda, il a contribué à la propagation du bouddhisme de Nichiren visant à bâtir une société fondée sur le respect de la dignité fondamentale et l'égalité de tous les individus. Il a également promu le concept de « révolution humaine » -- une transformation intérieure de l'individu favorisant un changement sociétal.

En mai 1960, Daisaku Ikeda a été nommé troisième président de la Soka Gakkai à l'âge de 32 ans. Il a constamment encouragé les personnes luttant contre les dures réalités de la vie à croire en leur capacité à transformer leur destinée.

À partir des années 1970, Daisaku Ikeda a engagé des dialogues interculturels avec des personnalités de premier plan, dont l'historien britannique Arnold Toynbee et l'ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev, afin de trouver des solutions communes aux problèmes complexes de l'humanité. Plus de quatre-vingts de ces dialogues ont été publiés sous forme de livres.

Il a également encouragé les échanges interpersonnels entre la Chine et le Japon, convaincu qu'un engagement constructif entre les deux pays était fondamental pour la stabilité régionale. Au milieu des années 1970, il s'est aussi engagé dans une diplomatie citoyenne entre la Chine, l'Union soviétique et les États-Unis, pour aider à apaiser les tensions de la Guerre froide.

Ardent défenseur de l'abolition des armes nucléaires, Daisaku Ikeda croyait fermement au rôle central des Nations Unies en tant que forum pour la paix. De 1983 à 2022, il a rédigé chaque année des Propositions pour la paix offrant des suggestions concrètes pour établir une culture de paix durable.

Consultez l'hommage en intégralité en anglais : https://www.daisakuikeda.org/

La Soka Gakkai est une communauté bouddhiste internationale qui compte 12 millions de membres. Daisaku Ikeda (1928-2023) a été président de la Soka Gakkai de 1960 à 1979 et président fondateur de la SGI à partir de 1975.

