CeraVe Canada fait progresser la diversité et l'équité en soins infirmiers avec son programme de bourses d'études

MONTRÉAL, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dans la lignée de ses précédentes initiatives locales canadiennes, la marque de soins de la peau développée avec des dermatologues, CeraVe, a créé un fonds de bourses d'études pour aider à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion parmi les étudiant·es canadien·nes en soins infirmiers. En partenariat avec la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada, les bourses d'études pour la diversité et l'équité CeraVe visent à offrir des opportunités équitables à 12 étudiant·es inscrit·es au baccalauréat en sciences infirmières à travers le pays nécessitant une aide financière pour poursuivre leurs ambitions de carrière.

« En tant que marque, il est important que nos valeurs de compassion et d'accessibilité soient suivies d'actions concrètes, et c'est pourquoi nous avons développé ces bourses d'études », a déclaré Jacinthe Lavergne, Directrice générale de CeraVe Canada.

« L'inclusivité est au centre de notre mission, soit de fournir des soins de la peau thérapeutiques pour tous·tes », a-t-elle poursuivi. « La communauté infirmière occupe une place spéciale dans nos cœurs car elle est un véritable pilier dans le cadre de notre système de santé, apportant un soutien et des soins pratiques sur le terrain. »



Les infirmier·es se retrouvent souvent à être les premier·es intervenant·es de notre système de santé - un rôle qui a été exacerbé pendant la pandémie - ce qui dénote leur apport dans les soins dermatologiques pour les communautés isolées ou défavorisées. En aidant à retenir des populations étudiantes diversifiées, CeraVe espère améliorer la représentation culturelle au sein de la future main-d'œuvre infirmière, ce qui contribuera à accroître non seulement la satisfaction et la sécurité des patient·es, mais aussi l'accessibilité des soins de santé pour tous et pour toutes.



Ce souhait est partagé par une des lauréates des bourses d'études pour la diversité et l'équité CeraVe, Aneika Vassell, qui fournit des soins à domicile aux aîné·es depuis 2017 après avoir immigré au Canada.



« Les soins infirmiers sont l'une des professions les plus adaptatives et holistiques, et ils m'ont permis de saisir la véritable signification d'offrir de vrais soins empathiques », a déclaré Vassell. « Cette bourse m'a permis de me concentrer davantage sur mes études et ma passion pour les soins infirmiers plutôt que d'être stressée à payer mes dépenses courantes. »

CeraVe s'engage pour favoriser le bien-être des infirmier·es et des étudiant·es en soins infirmiers à travers le pays car iels ont rapporté un impact négatif plus élevé sur leur santé mentale en raison de la pandémie parmi les travailleur·se·s de la santé.

À cet effet, la marque a mis en œuvre une multitude d'initiatives axées sur les infirmier·es au fil des ans. Par exemple, la marque organise des événements virtuels trimestriels connus sous le nom de la Série Bien-Être de CeraVe, où les infirmier·es canadien·nes sont invité·es à en apprendre davantage sur divers sujets dermatologiques tout en prenant un moment pour soi.



CeraVe a renouvelé son partenariat avec la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada pour l'année universitaire 2023-2024 en augmentant son investissement dans les bourses d'études de 33% - renforçant ainsi l'engagement de la marque à soutenir et à encourager la prochaine génération d'étudiant·es en soins infirmiers pour aider à garder toutes nos familles, ami·es et communautés en sécurité.

« Nous sommes ravis d'avoir trouvé en CeraVe un partenaire aussi éminent avec des valeurs de marque correspondant aux nôtres », a déclaré Chris McGarvey, Directeur du développement de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada. « Leur désir de faire progresser la diversité et l'équité nous a poussés à faire évoluer notre processus d'attribution des bourses d'études et nous a permis de constituer un panel diversifié d'infirmier·es canadien·nes qualifié·es pour évaluer toutes les demandes de bourses d'études axées sur la diversité. »



Les étudiant·es canadien·nes inscrit·es au programme de baccalauréat en sciences infirmières et s'identifiant comme membres de la communauté PANDC sont invité·es à faire une demande ici pour les bourses de diversité et d'équité de CeraVe.

À PROPOS DE CERAVE

Fondée en 2005 et développée avec des dermatologues, CeraVe est la première et la seule marque à offrir une gamme complète de produits intégrant des céramides essentiels et la technologie MVE pour aider à restaurer la barrière protectrice de la peau. CeraVe propose une gamme exhaustive de produits de soins de la peau accessibles qui suivent les étapes recommandées par les dermatologues : nettoyer, traiter, hydrater et protéger.

À PROPOS DE LA FIIC

La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC), qui célèbre cette année son 60e anniversaire, est un organisme de bienfaisance national qui soutient la formation et la recherche en soins infirmiers. Grâce à ses donateurs, la FIIC offre chaque année plus de 100 bourses d'études pour tous les niveaux de formation à des étudiant·es et à des professionnel·les des soins infirmiers. Depuis 1962, la FIIC a investi plus de 12 millions de dollars auprès de plus de 2,000 étudiant·es en soins infirmiers ainsi que dans la recherche universitaire menée par des infirmier·es.

Dans un contexte où la profession infirmière est confrontée à d'immenses défis, la FIIC s'engage à poursuivre son travail pour faire progresser les possibilités d'éducation et fournir un soutien financier indispensable aux étudiant·es en soins infirmiers dans tout le pays.

