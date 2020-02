CEOS accueille Jean-Martin Aussant dans son équipe

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Éric Lapointe, président et chef de la direction de CEOS Family Office, annonce la nomination de Jean-Martin Aussant au poste de chef de l'investissement (CIO). Il entrera en fonction en mars.

Jean-Martin Aussant a fait l'essentiel de sa carrière en finance internationale. Il a été vice-président et directeur exécutif chez MSCI à Londres, après avoir occupé des postes de gestionnaire de portefeuilles chez Investissements PSP et Addenda Capital, où il dirigeait également la recherche quantitative. Sa carrière inclut également un mandat remarqué comme député à l'Assemblée nationale ainsi que la direction générale du Chantier de l'économie sociale, référence mondiale en entrepreneuriat collectif. Il a en outre agi comme consultant indépendant auprès de plusieurs fleurons du Québec Inc.

« L'ajout de Jean-Martin à une équipe unique, déjà solide et diversifiée, vient renforcer encore davantage l'offre de services de CEOS. Son expérience de plus de 20 ans et son expertise économique seront des atouts indéniables pour notre équipe et pour tous nos clients », de mentionner Éric Lapointe.

Pour sa part, Jean-Martin Aussant s'est dit très enthousiaste à l'idée de se joindre à l'équipe de professionnels de CEOS: « La profondeur de cette équipe et la passion des gens que j'y ai rencontrés sont remarquables. On y trouve un souci constant de toujours mieux servir les clients dans la gestion de leur patrimoine, je n'aurais pas pu imaginer mieux comme famille professionnelle. CEOS se démarque clairement de ses pairs par son offre sans précédent de services aux clients, ce qui représente pour moi l'avenir de l'industrie », a-t-il conclu.

À propos de CEOS Family Office

Fondé en 2019 par Éric Lapointe et Nicolas Yvon, CEOS Family Office redéfinit la gestion patrimoniale. Son équipe de 25 experts en divers domaines sous un même toit (tenue de livres, comptabilité, fiscalité, notariat, services juridiques, protection des données, conciergerie, santé, etc.) permet de donner à ses clients une véritable paix de l'esprit et le temps… d'avoir le temps.

