Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Le ministre Christian Dubé annonce la nomination de madame Julie Lavoie à titre de présidente-directrice générale adjointe

QUÉBEC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui la nomination de madame Julie Lavoie au poste de présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay - Lac-Saint-Jean (CIUSSS). Madame Lavoie entrera en fonction le 1er octobre, pour un mandat d'une durée de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en ergothérapie de l'Université McGill et d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique (ÉNAP), Julie Lavoie a occupé divers postes de gestion au sein du Centre de santé et de services sociaux Domaine-du-Roy, de 2003 à 2015. Elle y a été successivement chef des programmes en santé mentale (2003-2007), directrice famille-enfance-jeunesse, santé mentale, dépendance et directrice des services multidisciplinaires (2007-2010), directrice programme santé physique, services généraux et diagnostiques (2010-2013) puis directrice générale adjointe jusqu'en 2015. À la création du CIUSSS, elle obtient le poste de directrice des programmes en santé mentale, dépendance et du programme jeunesse, fonction qu'elle occupe encore actuellement.

« La nomination de madame Lavoie constitue un atout indéniable pour le CIUSSS. En raison de son expérience en gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux, et connaissant très bien les enjeux de l'établissement, elle saura, j'en suis persuadé, être un appui inestimable pour les équipes en place, tant sur le plan clinique qu'organisationnel, et contribuer au succès des nombreux dossiers en cours. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

