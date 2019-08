Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - Nomination de Jacques Couillard au poste de président-directeur général adjoint

QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Jacques Couillard à titre de président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS). Monsieur Couillard entrera en fonction le 1er octobre prochain.

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval et d'une maîtrise en administration de la santé de l'Université de Montréal, monsieur Couillard a cumulé plusieurs expériences décisionnelles avant d'entrer au service du réseau de la santé et des services sociaux. Dès 1992, il y a cumulé divers postes de direction, notamment du côté du CLSC du Plateau Mont-Royal, du CLSC Côte-des-Neiges, de l'Association des CLSC et CHSLD du Québec, de l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux, du Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière et du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal - Institut universitaire. À la fondation du CIUSSS en 2015, il en devient directeur qualité, évaluation, performance et éthique ainsi que directeur général adjoint - Soutien, administration et performance, fonctions qu'il occupera jusqu'à son entrée en poste à titre de PDGA.

« Monsieur Couillard a su démontrer, tout au long de son parcours de gestionnaire au sein de notre réseau, des aptitudes remarquables de leadership et un grand sens de l'innovation. Ces qualités indéniables lui ont permis de relever de nombreux défis et font de lui le candidat idéal pour ce poste de haut niveau. Nul doute qu'avec sa connaissance approfondie des enjeux de santé de la région de Montréal, il saura mener à bien les nombreux dossiers qui lui seront confiés, avec l'appui de la haute direction et de ses équipes dévouées. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

