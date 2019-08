Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec - Nomination de Gilles Hudon au poste de président-directeur général adjoint

QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Gilles Hudon à titre de président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS). Monsieur Hudon entrera en fonction dès demain, le 29 août 2019.

Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires et d'un autre en biologie, monsieur Hudon est également titulaire d'une maîtrise en hygiène du travail et de l'environnement et d'une seconde maîtrise en administration publique. Il a occupé des postes décisionnels au sein du réseau de la santé et des services sociaux depuis 1993, entre autres au sein de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nord-du-Québec jusqu'en 1999, puis à l'Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, où il a notamment été directeur général adjoint jusqu'à la création du CIUSSS en 2015. Depuis cette date, il a cumulé divers postes de gestion de haut niveau, entre autres ceux de directeur des services multidisciplinaires et directeur administratif Optilab et de conseiller cadre temporaire à la présidence-direction générale du CIUSSS.

Citation :

« Monsieur Hudon est un gestionnaire de haut niveau ayant une grande capacité de travail et dont la feuille de route diversifiée fait de lui un candidat de choix pour ce poste stratégique. Sa longue expérience décisionnelle au sein du réseau, et notamment au CIUSSS, le désigne tout naturellement pour cette fonction, puisqu'il a une connaissance approfondie non seulement des enjeux de santé québécois, mais aussi des réalités concrètes de la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Je lui souhaite un excellent mandat, au cours duquel il saura, j'en suis certaine, mener à bien de nombreux dossiers, avec la collaboration de ses équipes. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

