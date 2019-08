Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke - Nomination de Robin-Marie Coleman au poste de présidente-directrice générale adjointe

QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Robin-Marie Coleman à titre de présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS). Son entrée en fonction est prévue dès demain, le 29 août 2019.

Membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, madame Coleman est titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières, d'une maîtrise en sciences cliniques de type recherche en sciences infirmières et d'un diplôme du Programme national de relève des cadres supérieurs. Active au sein du réseau de la santé et des services sociaux depuis 1998, elle enseigne également depuis 2013 à l'École des sciences infirmières à titre de professeure associée. Dès 2014, elle met à profit ses compétences de gestionnaire en devenant directrice adjointe des soins infirmiers du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke avant de devenir, l'année suivante, directrice adjointe des soins infirmiers, qualité et évolution de la pratique professionnelle du CIUSSS, puis directrice des soins infirmiers et de la cancérologie et, en 2018, directrice générale adjointe - programme santé physique générale et spécialisée, poste qu'elle a occupé jusqu'à aujourd'hui.

Citation :

« Madame Coleman, de par son expérience et ses compétences remarquables en gestion ainsi que sa connaissance approfondie des milieux cliniques du CIUSSS, s'avère la personne tout indiquée pour assumer cette fonction essentielle, en appui à la haute direction de l'établissement. Je suis persuadée qu'avec une feuille de route telle que la sienne, elle saura relever avec brio tous les défis qui se présenteront au cours de son mandat de PDGA, au bénéfice des équipes qui seront sous sa responsabilité et de toute la population de l'Estrie. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789