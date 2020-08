Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent - Le ministre Christian Dubé annonce la nomination de monsieur Jean-Christophe Carvalho à titre de président-directeur général adjoint

QUÉBEC, le 12 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui la nomination de monsieur Jean-Christophe Carvalho au poste de président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS). Monsieur Carvalho entrera en fonction le 1er octobre, pour un mandat d'une durée de quatre ans.

Titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke et de deux diplômes d'études supérieures de 2e cycle spécialisées en médecine du même établissement, l'un en médecine interne tronc commun et l'autre en cardiologie, monsieur Carvalho a été, notamment, chef du service de cardiologie du Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette de 2011 à 2015, puis directeur des services professionnels par intérim de l'Hôpital régional de Rimouski pendant quelques mois. Depuis juin 2015, il occupe le poste de directeur des services professionnels du CISSS.

Citation :

« La nomination de monsieur Carvalho à titre de PDGA représente un atout pour le CISSS, puisqu'il connaît très bien les enjeux cliniques de l'établissement, notamment en raison de son expérience en gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux, et tout particulièrement dans la région. Je suis persuadé qu'il saura contribuer avec succès aux nombreux dossiers en cours, et apporter un appui inestimable aux équipes en place, tant sur le plan clinique qu'organisationnel. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

