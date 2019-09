Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais - La ministre Danielle McCann annonce la nomination de Stéphane Trépanier à titre de directeur de santé publique

QUÉBEC, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce aujourd'hui la nomination de Stéphane Trépanier à la tête de la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS). Monsieur Trépanier entrera en poste le 21 octobre.

Médecin diplômé de l'Université de Sherbrooke depuis 2006, Stéphane Trépanier s'est également spécialisé en santé publique et en médecine préventive dans le cadre d'une maîtrise et d'études postdoctorales. Dès 2009, il s'implique du côté de la santé publique en tant que médecin de garde au centre de coordination des mesures d'urgence durant la pandémie de grippe A (H1N1). Son expertise l'amène à collaborer à plusieurs initiatives telles que l'élaboration de guides, des études épidémiologiques, un projet d'optimisation des fonctions infirmières dans les programmes de santé publique ainsi que la mise en œuvre du projet Aire ouverte. Depuis 2015, il est directeur de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Citation :

« Au cours de la dernière décennie, Monsieur Trépanier a su cumuler une solide expérience en matière de santé publique, démontrant par le fait même son engagement et ses connaissances approfondies dans ce domaine. Je suis persuadée qu'il saura mener à bien les dossiers qui seront sous sa responsabilité en Outaouais et affronter avec succès les défis propres à ce territoire, un apport qui profitera certainement aux équipes du CISSS et à l'ensemble de la population. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

