Lancement des travaux pour la mise en place d'un projet pilote

QUÉBEC, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, la vice-première ministre, ministre responsable de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, annoncent aujourd'hui, conjointement avec le maire de Québec, M. Bruno Marchand, le lancement des travaux visant la mise en place d'un projet pilote de centre de services intégrés pour les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale dans le district judiciaire de Québec. Une enveloppe de 980 000 $ est prévue pour ce projet pilote.

La Ville de Québec, en collaboration avec son service de police, assurera la coordination des travaux en vue de concevoir ce centre, en collaboration avec l'ensemble des partenaires gouvernementaux et communautaires, dont les organisations spécialisées en violence sexuelle et violence conjugale de la région.

Le centre de services intégrés permettra à toute personne adulte victime de violence sexuelle ou de violence conjugale ainsi qu'à ses enfants de recevoir des services gratuits et confidentiels, et ce, au même endroit. L'objectif du centre de services intégrés est de regrouper sous un même toit l'ensemble des expertises policières, médicales, juridiques, psychosociales et sociojudiciaires, et d'y créer un continuum de services, pour éviter à la personne victime de devoir répéter son histoire à de multiples reprises. Ce lieu se voudra sécurisant et adapté aux besoins et réalités des personnes victimes.

Soulignons qu'il s'agit d'une première au Québec. Le centre de services intégrés s'inspirera du modèle des Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM) de Québec, qui est un lieu où les enfants et les adolescentes et adolescents victimes de maltraitance, ainsi que leur famille, reçoivent sous un même toit l'aide d'une équipe multidisciplinaire. Le projet pilote permettra d'implanter les meilleures pratiques en matière d'accompagnement des personnes victimes et d'évaluer la possibilité quant à l'ouverture de centres similaires dans d'autres régions québécoises.

« Le gouvernement du Québec est résolument engagé dans l'amélioration de l'accompagnement offert aux personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale. Il est primordial que les personnes victimes puissent se sentir en confiance, en sécurité et qu'elles soient soutenues durant leur processus de guérison. Ce centre de services intégrés permettra aux personnes victimes de recevoir tous les services dont elles ont besoin par des intervenantes et intervenants spécialisés, à un seul et même endroit. Nous sommes très fiers de collaborer avec la Ville de Québec pour la mise en place de ce projet pilote. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Les personnes victimes de violence conjugale et de violence sexuelle méritent un accompagnement plus personnalisé et un accès plus facile. Le projet pilote misera sur la collaboration entre les différents intervenants médicaux, sur l'adaptation des services et des soins de santé ainsi que sur l'accessibilité des ressources d'aide. Je suis convaincu que le projet pilote aura une incidence positive sur le processus de guérison des personnes victimes. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« La mise en place d'un premier centre de services intégrés nous permettra d'établir les meilleures pratiques en matière d'accompagnement des personnes victimes de violence conjugale et de violence sexuelle. Ce concept, qui voit le jour dans notre capitale nationale, favorisera une expérience centrée sur les besoins des personnes victimes et mieux adaptée à leur réalité. Celles-ci pourront ainsi entamer leur parcours dans un environnement plus sécurisant. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre responsable de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est une fierté pour notre ville d'être parmi les précurseurs de ce centre hautement important. Bien que l'on souhaiterait qu'il ne soit jamais utilisé, ce centre permettra à des femmes de recevoir tous les services dont elles ont besoin, sous un même toit. Je suis persuadé que ce sera bénéfique pour les personnes victimes d'actes de violence sexuelle ou conjugale de savoir que des ressources seront toujours disponibles pour les écouter, leur parler et les réconforter. Il s'agit d'une merveilleuse annonce qui vient renforcer l'idée d'une ville qui ne laisse personne derrière. »

Bruno Marchand, maire de Québec

Le déploiement d'un projet pilote de centre de services intégrés en matière de violence sexuelle et de violence conjugale constitue une mesure phare du rapport Rebâtir la confiance, déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale.

déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale. La Ville de Québec se porte mandataire, avec l'appui du ministère de la Justice du Québec (MJQ) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), pour donner suite à cette recommandation en assurant la coordination des travaux de conception de ce projet.

Lien vers la synthèse du rapport Rebâtir la confiance :

Synthese-Rapport-AG-VC.pdf (gouv.qc.ca)

