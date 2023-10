Centre de recherche et d'expertise en multilittératie des adultes - Lancement d'un outil pour soutenir les adultes en matière d'employabilité

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Le Centre de recherche et d'expertise en multilittératie des adultes (CREMA), affilié au Collège Lionel-Groulx, est fier de présenter le Guide de la matrice graduée du référentiel québécois des compétences du futur. La matrice graduée est un outil fonctionnel visant à accompagner les partenaires du marché du travail dans le développement professionnel continu des adultes ayant des compétences lacunaires en ce qui a trait à la formation, à l'emploi et aux démarches liées à l'employabilité.

Cette boîte à outils, qui permettra d'améliorer l'efficience et la productivité au travail, la réussite scolaire et, surtout, le sentiment d'efficacité personnel, a été réalisée grâce au soutien financier de 345 174 $ attribué par le gouvernement du Québec dans le cadre d'un partenariat entre la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et le Centre des Compétences futures. L'objectif est de soutenir le développement des compétences de la main-d'œuvre au Québec.

« Il est essentiel de soutenir nos entreprises, mais aussi de se représenter le marché du travail de demain, de manière à orienter nos actions à long terme. L'outil élaboré par le Centre de recherche et d'expertise en multilittératie des adultes répond aux besoins, notamment en faisant progresser les connaissances sur les compétences du futur et en permettant que leur mise en œuvre soit adaptée aux profils et aux besoins des partenaires du marché du travail. C'est ainsi que nous pourrons mieux préparer la relève », explique Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

Le directeur général du Collège Lionel-Groulx, Philippe Nasr, souligne ceci pour sa part : « Le Collège est fier d'appuyer le CREMA dans la production du Guide de la matrice graduée du référentiel québécois des compétences du futur. Cette réalisation s'inscrit directement dans la mission d'enseignement supérieur de l'établissement, lequel est partenaire en ce qui concerne le développement régional et l'avancement des savoirs dans la société québécoise. »

La matrice graduée comporte douze compétences. Autour du socle de la littératie et de la numératie se trouvent dix autres compétences, soit l'adaptabilité, l'autonomie, la collaboration et la communication, l'environnement, l'éthique, l'inclusion, l'information, le numérique, la résolution de problèmes et le développement professionnel.

Chacune des douze compétences est accompagnée d'une définition, de la visée, de la dimension et d'un descripteur de progression relatif à quatre niveaux de complexité avec des exemples concrets de mise en œuvre. La matrice présente le degré de proximité de ces compétences, qui sont interreliées et qui se complètent.

Les compétences du futur sont nécessaires pour vivre, apprendre et travailler. Elles sont utilisées dans l'apprentissage, dans la collectivité et sur le marché du travail, sous différentes formes et selon des niveaux différents de complexité. Elles aident les personnes à exécuter différentes tâches et à s'adapter aux changements. De plus, elles leur donnent un point de référence pour acquérir d'autres compétences. De façon très concrète, on peut assurément dire que les compétences du futur constituent une base solide pour une participation sociale et citoyenne durable.

La production du Guide de la matrice graduée du référentiel québécois des compétences du futur est financée en partie par le gouvernement du Canada , dans le cadre du programme Compétences futures. Elle est rendue possible grâce à un partenariat entre la Commission des partenaires du marché du travail et le Centre des Compétences futures.

est financée en partie par le gouvernement du , dans le cadre du programme Compétences futures. Elle est rendue possible grâce à un partenariat entre la Commission des partenaires du marché du travail et le Centre des Compétences futures. L'investissement gouvernemental s'inscrit dans le cadre du programme Évolution-Compétences de la Commission des partenaires du marché du travail. Plus précisément, la somme est attribuée relativement à une entente de 20 millions de dollars entre la Commission des partenaires du marché du travail et le Centre des Compétences futures, laquelle vise à soutenir le développement des compétences de la main-d'œuvre au Québec.

À propos du Collège Lionel-Groulx

L'un des plus importants cégeps avec plus de 6000 étudiants, le Collège Lionel-Groulx est une institution publique d'enseignement supérieur porteuse d'une longue tradition de qualité et d'engagement social. Il offre 31 programmes préuniversitaires et techniques et de la formation continue. Ayant vu le jour en 1967, le Collège continue d'écrire l'histoire au cœur du village de Sainte-Thérèse, situé dans les Laurentides.

À propos du CREMA

Le Centre de recherche et d'expertise en multilittératie des adultes (CREMA) permet de favoriser la recherche sur le développement d'outils et le partage de pratiques novatrices en évaluation et en rehaussement des compétences en littératie auprès des adultes en formation, en emploi et en recherche d'emploi.

