Centre de musique et de danse de Val-d'Or - Une nouvelle convention sans fausse note ni faux pas

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les enseignantes et les enseignants du Centre de musique et de danse de Val-d'Or ont entériné unanimement lundi l'entente de principe intervenue entre leur employeur et leur syndicat. La négociation a été brève ; à peine deux courtes rencontres de discussions ont permis aux parties d'arriver à une entente de type gagnant-gagnant.

Vincent Crépeault, président du Syndicat des enseignantes et enseignants du Centre de musique et de danse de Val-d'Or - CSN, se dit fier du travail accompli. « La nouvelle direction du Centre a accepté d'introduire certaines clauses reconnaissant l'autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants. Cette ouverture a été bien accueillie par nos membres », souligne-t-il. L'ajout de trois échelons à l'échelle salariale et une semaine supplémentaire de vacances pour les enseignants ayant le plus d'ancienneté sont quelques-uns des autres points positifs pour nos membres.

Contrairement à la croyance populaire, la plupart des négociations de convention collective se déroulent et se concluent dans le respect. C'est d'ailleurs ce qui vient de se produire au Centre de musique et de danse de Val-d'Or. « L'attitude de la direction à la table de négociation augure bien pour les relations de travail au Centre », mentionne, pour sa part, Léandre Lapointe, vice-président et responsable du regroupement privé de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

Selon Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec - CSN (CCATNQ-CSN), « La bonne réputation du Centre est due à son corps enseignant. C'est heureux que la direction le reconnaisse. C'est un exemple pour bien des employeurs de la région. »

Le Syndicat des enseignantes et enseignants du Centre de musique et de danse de Val-d'Or- CSN rassemble 14 membres. Il est affilié à la FNEEQ-CSN qui regroupe près de 35 000 membres dans les cégeps, les universités et les établissements d'enseignement privés des ordres secondaire et collégial. La FNEEQ-CSN est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec.

Le CCATNQ-CSN compte quelque 7 000 membres en Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec qui sont répartis dans plusieurs secteurs d'activité. Fondée en 1921, la CSN est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs, principalement sur le territoire du Québec.

