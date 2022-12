Centre de foires d'ExpoCité de Québec - Les 10, 11 et 12 février 2023

QUÉBEC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Propulsée par une union médiatique exclusive entre TVA, le Journal de Québec, le Journal de Montréal et TéléMag, EXPOMOTO sera l'exemple de la force des régions avec les concessionnaires de la région de Québec et tous ceux qui gravitent dans ce sport. « L'union fait la force », un vieux dicton avec beaucoup de vérité, affirment Yves Watier et Pierre Harvey, tous deux promoteurs depuis plus de 30 ans.

EXPOMOTO sera le seul événement au Québec complètement transactionnel au bénéfice de tous les visiteurs et tous les exposants. Vous aimeriez acheter une nouvelle monture ou encore une monture légèrement expérimentée? C'est à Québec que ça se passe. Vous désirez changer votre équipement, votre casque, vos bottes, vous voulez rêver?... L'EXPOMOTO de Québec vous comblera.

L'événement EXPOMOTO est présenté exclusivement avec l'union médiatique et Beneva ainsi qu'une collaboration avec Attache-remorque Québec, les huiles Hipertech et l'École de moto Centre-Ville de Québec. Nos partenaires sont unanimes, ils veulent combler les besoins des passionnés de la moto et du quad au Québec.

Cette première édition d'EXPOMOTO réserve de nombreuses surprises à tous les visiteurs. Entre autres, leur billet d'entrée de 15 $ leur donnera le droit de revenir sans frais pendant les trois jours. De plus, les visiteurs auront la chance de gagner un ensemble complet comprenant casque, manteau, pantalon et bottes de moto.

Venez découvrir un vrai salon pour les passionnés, un vrai salon avec vos concessionnaires de la grande région de Québec!

