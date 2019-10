Centre d'expertise industrielle de Longueuil - Desjardins et le milieu économique montérégien appuient le projet

Provenant du Fonds de 100 M$ créé en 2016 par Desjardins, la somme consentie à DEL permettra d'insuffler un dynamisme économique sans pareil sur le territoire : « Le Fonds de 100 M$ nous permet de jouer pleinement notre rôle de leader socioéconomique et de soutenir des projets structurants dans toutes les régions du Québec et de l'Ontario, a déclaré M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Il permet aussi de faire émerger de nouveaux projets en joignant nos forces à celles d'autres entreprises et partenaires du milieu. DEL permettra de soutenir les entreprises qui veulent se moderniser et se transformer dans le contexte de la quatrième révolution industrielle. Nous sommes très fiers d'appuyer ce projet porteur pour la Montérégie. »

Les sommes obtenues serviront entre autres à l'acquisition d'équipements, à la réalisation d'améliorations locatives et à l'intégration de technologies permettant de projeter les dirigeants dans l'usine du futur. Rappelons que le CEI de Longueuil offrira différents services tels que de l'accompagnement personnalisé, des démonstrations et vitrines technologiques ainsi que des ateliers technologiques immersifs.

Atout montérégien

Le Québec affichant un retard quant à son niveau d'automatisation, de productivité et d'utilisation du numérique dans le secteur manufacturier, la Montérégie n'échappe pas à cette tendance québécoise. Ce projet pourra ainsi bénéficier à l'ensemble des entreprises industrielles de la région : « Par l'entremise du CEI de Longueuil, les entreprises de la Montérégie auront accès autant à des ressources spécialisées qu'à un univers industriel inspirant. « Notre appui au CEI de Longueuil prend tout son sens dans le soutien concret et direct à nos entreprises pour entreprendre ou poursuivre leur virage numérique 4.0 », explique Joanne Brunet, présidente de Montérégie Économique, regroupement des 15 instances montérégiennes de développement économique.

À propos de DEL

Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) est un organisme sans but lucratif offrant ses services à l'ensemble des villes de l'agglomération de Longueuil. Il a pour mission de propulser les entreprises de ce territoire vers le succès, en leur offrant un accompagnement d'affaires spécialisé, et favoriser l'attraction d'investissement pour ainsi générer des impacts économiques et sociaux significatifs sur le territoire. Pour plus d'information : www.delagglo.ca/fr/

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 310,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos du Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en novembre 2016 la création d'un Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour l'ensemble du Québec et de l'Ontario. Son objectif est de soutenir et de faire rayonner, entre autres, des initiatives et des projets en lien avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit l'entrepreneuriat, l'éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes. En date du 31 août 2019, 336 projets ont été autorisés pour une contribution totalisant 73,5 M$.

SOURCE Del

Renseignements: DEL, Catherine Beaudin, Directrice des communications et des relations publiques, 450 645-1208, catherine.beaudin@delagglo.ca

Related Links

delagglo.ca