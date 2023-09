Centre communautaire pour aînés : acteurs essentiels pour favoriser le vieillissement actif

MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - À l'approche du 1er octobre 2023, Journée internationale des personnes âgées, savez-vous qu'il existe des lieux d'appartenance et d'implication créés par, pour et avec les aînés? Des lieux où une gamme d'activités et de services leur sont destinés?

Non? Alors, profitez de la Semaine québécoise des centres communautaires pour aînés (SQCCA), qui se déroule du 1er au 7 octobre 2023, pour découvrir les Centres communautaires pour aînés (CCA) dont la mission est d'améliorer la qualité de vie des aînés, de favoriser leur maintien dans la communauté et de briser leur isolement.

Comment les CCA parviennent-ils à mener à bien leur mission? Grâce à l'implication de 8000 bénévoles et plus de 700 employés qui, ensemble, mettent en place des services et des activités qui répondent aux différents besoins et intérêts des aînés de leur communauté. « Il y a autant d'offre d'activités et de services que de profil d'aînés! » lance Monsieur André Guérard, directeur général de l'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA).

Situés dans plusieurs régions au Québec, les CCA rejoignent plus de 78 000 personnes âgées de 50 ans et plus. Ils sont des acteurs essentiels pour favoriser leur vieillissement actif des aînés car leur approche « par », « pour » et « avec » fait place, met en lumière et à profit les habiletés, connaissances, intérêts, forces et curiosité des aînés!

Pour en apprendre davantage sur les CCA, cliquer ici ou consulter le répertoire des membres de l'AQCCA. Et pour découvrir ces lieux d'appartenance créés par, pour et avec les aînés que sont les CCA, allez vite à la rencontre de leurs équipes qui sont là pour vous!

L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) est un organisme sans but lucratif regroupant une soixantaine d'organismes affiliés présents dans quatorze (14) régions au Québec. Elle est l'unique regroupement de ce genre au Québec et assume ainsi un rôle important de soutien et de promotion pour ses membres.

SOURCE Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA)

Renseignements: André Guérard, directeur général, Association québécoise des centres communautaires pour aînés, Tél. : 438.386.9944 poste 105 / Sans frais : 1.844.672.7222 poste 105 / Cell. : 438.378.0110, @ : [email protected], Site Internet : www.aqcca.org