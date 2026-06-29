BANGKOK, 29 juin 2026 /CNW/ -- Dominant la ligne d'horizon de Bangkok et redéfinissant la vie urbaine au cœur de la capitale thaïlandaise, Central Park s'est rapidement imposé comme l'une des nouvelles destinations phares de la ville, réunissant dans un seul et même complexe emblématique une gastronomie de classe mondiale, des marques triées sur le volet, des espaces verts publics, des expériences d'art de vivre et une connectivité transparente.

Central Park Bangkok remporte le prix « Top Retail Asia », réaffirmant ainsi sa position de nouveau lieu emblématique de classe mondiale à Bangkok (PRNewsfoto/Central Park)

Situé au sein du complexe Dusit Central Park, à proximité du parc Lumpini, Central Park incarne une nouvelle génération de lieux où la vie urbaine et la nature cohabitent. Sa caractéristique principale, un « Roof Park » d'une superficie de 7 rai -- le plus grand espace vert sur toiture au sein d'un complexe à usage mixte en Thaïlande -- offre un lieu de rencontre animé aux résidents et aux visiteurs, tout en prolongeant la présence végétale du parc Lumpini au cœur de Bangkok.

Depuis son ouverture, Central Park a suscité un engouement massif auprès des visiteurs, des partenaires commerciaux et des grandes marques internationales, devenant rapidement l'une des destinations les plus en vogue de Bangkok. Cette dynamique a trouvé son apogée avec « Central Park The Grand Celebration », organisé en début d'année, un événement marquant qui a célébré le succès du projet, sa notoriété grandissante et son émergence en tant que nouveau lieu emblématique d'envergure mondiale. Cet événement a mis en évidence la grande confiance que Central Park a su gagner auprès de ses clients, de ses partenaires, de ses locataires et de l'ensemble du monde des affaires.

Réaffirmant davantage encore son impact, Central Park a récemment été élu « Nouveau centre commercial de l'année - Thaïlande » lors des Retail Asia Awards 2026, qui récompensent les projets redéfinissant l'expérience client, l'innovation et la pertinence urbaine.

S'inscrivant dans le cadre du vaste complexe à usage mixte Dusit Central Park, ce projet relie de manière harmonieuse les espaces commerciaux et les bureaux à l'hôtel Dusit Thani Bangkok et aux résidences de luxe, créant ainsi un écosystème entièrement intégré dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Bangkok. Inspiré par le concept d'intégration entre vie au parc et vie urbaine, Central Park incarne une nouvelle génération d'aménagement urbain qui privilégie la connectivité, le bien-être et les expériences enrichissantes.

Cette distinction intervient alors que Bangkok poursuit sa transformation pour devenir une ville plus agréable à vivre et plus compétitive à l'échelle mondiale. En créant un lieu où les gens peuvent se retrouver, travailler, se détendre et se reconnecter avec la nature, Central Park contribue à renforcer l'attrait croissant de Bangkok, qui s'impose comme l'une des villes les plus dynamiques d'Asie, tant pour y séjourner que pour y vivre et en découvrir toutes les facettes.

Par ailleurs, Central Krabi a reçu le prix du « Centre commercial le plus respectueux de l'environnement de l'année - Thaïlande », en reconnaissance de sa contribution au tourisme durable et au développement axé sur la communauté. Ensemble, ces distinctions réaffirment la volonté de Central Pattana de créer des destinations tournées vers l'avenir, génératrices de valeur économique, environnementale et sociale à long terme dans toute la Thaïlande.

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SOURCE Central Park

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