Centraide Québec et Chaudière-Appalaches annonce un Fonds d'urgence de 515 000 $ pour lutter contre l'itinérance

QUÉBEC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Dans un contexte où l'augmentation de l'itinérance dans la région devient alarmante, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches annonce la création d'un Fonds d'urgence de lutte à l'itinérance de 515 000 $ pour l'année 2024. Ce fonds s'ajoute aux investissements annuels de l'organisation et vise à répondre rapidement aux besoins grandissants des personnes en situation d'itinérance ou à risque de se retrouver à la rue à court terme, et ce, en appuyant des organismes communautaires clé dans la région.

La situation de l'itinérance dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches connaît une augmentation préoccupante. Un dénombrement réalisé en 2022 par le ministère de la Santé et des Services sociaux indique une variation à la hausse de 36 % du nombre de personnes en situation d'itinérance par rapport à 2018 dans la Capitale-Nationale et de 16 % en Chaudière-Appalaches. Pour faire face à cette crise, Centraide croit qu'il faut en faire plus collectivement. L'organisation déploie donc un effort supplémentaire pour soutenir les organismes qui sont en première ligne et espère que cette initiative pourra inspirer d'autres acteurs du milieu à se mobiliser.

« Nous devons agir maintenant. La montée de l'itinérance exige des actions immédiates, et ce fonds est un levier qui permet à nos organismes partenaires de répondre aux besoins urgents des personnes vivant la situation la plus extrême de pauvreté. Nous déployons cet argent rapidement, de façon simple et agile pour les organismes sur le terrain », déclare Isabelle Genest, PDG de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

Un appui rapide et ciblé pour un impact immédiat

Ce fonds d'urgence de 515 000 $ sera distribué à dix (10) organismes soutenus par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches d'ici la fin de l'année. Ces organismes ont démontré une gestion administrative rigoureuse et une capacité à utiliser efficacement les ressources mises à leur disposition. Le fonds vise à fournir une aide financière supplémentaire à court terme et à augmenter les capacités d'interventions des organismes, garantissant un impact immédiat sur les populations en situation d'itinérance.

« On a porté une attention particulière aux organismes œuvrant dans les secteurs périurbains et ruraux, pour que ce soit complémentaire à d'autres programmes et initiatives municipales ou gouvernementales, qui ciblent davantage les centres urbains », précise Cathie Desmarais, vice-présidente au développement social de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

Les détails complets du fonds, ainsi que la liste des organismes bénéficiaires, peuvent être consultés sur notre site internet.

À propos de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches est une organisation communautaire qui propose une approche globale du développement philanthropique et social. Pour y arriver, l'organisation appuie 225 organismes et projets communautaires qui agissent sur les inégalités sociales et luttent contre la pauvreté et l'exclusion. Concrètement, une personne sur cinq a recours aux services offerts par les organismes et projets communautaires soutenus par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

