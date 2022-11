Centenaire du décès de Marcel Proust : PROUST RETROUVÉ, un événement culturel majeur cet automne à Québec !

QUÉBEC, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La littérature, la musique et le théâtre seront à l'honneur les 12 et 13 novembre prochain lors de l'événement PROUST RETROUVÉ, un hommage à l'écrivain français Marcel Proust à l'occasion du centième anniversaire de son décès. Considéré comme l'un des plus grands et influents auteurs français, de nombreux événements commémoratifs seront présentés un peu partout dans le monde et Québec, capitale littéraire francophone, n'en fait pas exception. Les Violons du Roy sont fiers de prendre part à ce rendez-vous culturel majeur et de souligner, à leur manière, l'œuvre du célèbre écrivain français.

L'événement a été initié par l'avocat de Québec Marc Bellemare, qui souhaitait souligner la contribution de Proust après avoir complété la lecture À la recherche du temps perdu. L'événement se tiendra sous la présidence d'honneur de Lucien Bouchard, ancien premier ministre du Québec et proustien accompli.

Des artisans de tous les milieux mobilisés pour célébrer Proust

Le public est invité à assister à un entretien avec Lucien Bouchard qui sera animé par Stéphan Bureau le samedi 12 novembre à 14 h au Pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec. Cette prestation unique permettra à monsieur Bouchard de raconter en quoi l'auteur d' À la recherche du temps perdu a influencé sa vie en général. (Entrée gratuite)





aborderont, en tant que conférenciers, diverses facettes de la vie et de l'œuvre de Marcel Proust au Palais Montcalm. Les Violons du Roy clôtureront l'événement par un concert au Palais Montcalm le 13 novembre en après-midi, Autour de la Sonate de Vinteuil . Le concert, réunissant des compositeurs contemporains de Proust, sera présenté par le metteur en scène et cinéaste de Québec Robert Lepage . Le programme a été élaboré par Laurent Patenaude , directeur artistique des Violons du Roy. Il permettra de recréer l'atmosphère des salons mondains de La Belle Époque , laquelle est au cœur du plus long roman de la littérature française.





« Un colloque sur la littérature et l'œuvre phénoménale de Marcel Proust est d'un intérêt plus actuel que jamais. C'est une occasion de rappeler que nous, les Québécois, avons la chance d'avoir été inspirés par la grande littérature française. »

- Lucien Bouchard, ancien premier ministre du Québec et président d'honneur de l'événement

« PROUST RETROUVÉ propose une véritable initiation à l'univers de Marcel Proust qui passera par toutes les formes d'art. Nous souhaitions organiser un événement avec une programmation variée et accessible pour réunir tous les publics, autant l'initié que le profane. »

- Marc Bellemare, initiateur de PROUST RETROUVÉ

« Ce concert est une Invitation au voyage, poème de Baudelaire mis en musique par Henri Duparc en 1870, tout comme Proust en dépêchait aux proches qu'il conviait privément à des concerts. Quant à la célèbre Sonate de Vinteuil qui irrigue À la recherche du temps perdu, notre approche fut de réunir trois mouvements de trois sonates des compositeurs Gabriel Pierné, César Franck et Camille Saint-Saëns, laissant aux spectateurs le plaisir exquis des divinations. »

- Robert Lepage, metteur en scène et cinéaste

« J'ai lu À la recherche du temps perdu à 23 ans, je l'ai comprise et je m'y suis abandonnée. L'œuvre magistrale de Proust est accessible puisqu'elle fait appel à notre sensibilité. »

- Sylvie Moreau, actrice, auteure, metteuse en scène et professeure

« Pour ce projet important, auquel nous sommes très fiers de participer, nous avons réuni l'une des plus belles voix du Québec, celle de Myriam Leblanc, deux brillants pianistes et 6 des musiciens des Violons du Roy, créant une formidable équipe musicale ! »

- Laurent Patenaude, codirecteur général et directeur artistique

Pour consulter la programmation complète de l'événement : ici

