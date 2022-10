Plusieurs nouveaux projets déployés durant cinq saisons de festivités à travers le Québec

MONTRÉAL, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - En ce jour du 99e anniversaire de naissance de Jean Paul Riopelle, la Fondation Riopelle et ses prestigieux partenaires donnent le coup d'envoi officiel de l'année des célébrations du centenaire de l'artiste de renommée internationale en dévoilant une série de nouveaux projets qui se déploieront aux quatre coins du Québec durant les cinq prochaines saisons de festivités.

De Gatineau à Montmagny, en passant par Trois-Rivières, Montréal et la région de Charlevoix, les projets annoncés aujourd'hui permettront au grand public de partout au Québec de s'imprégner de l'œuvre et du legs immenses de Jean Paul Riopelle à travers une multitude de formes et de disciplines artistiques, dont le cinéma, la poésie et les expositions muséales.

Ces projets s'inscrivent dans la programmation officielle des célébrations du centenaire de Riopelle et s'ajoutent aux grands projets à vocation internationale déjà annoncés à ce jour. Plusieurs d'entre eux feront ensuite l'objet d'une tournée québécoise et canadienne afin de permettre au plus grand nombre de (re)découvrir la vision de Riopelle, plus actuelle que jamais, et de s'en inspirer.

La rentrée culturelle 2022 a d'ailleurs démarré en grand avec d'importantes annonces en lien avec le centenaire de Riopelle, notamment le lancement de la plateforme pédagogique interactive Studio Riopelle, le programme de médiation culturelle pancanadien Dialogues : Rencontres avec l'œuvre de Riopelle d'un océan à l'autre, le dévoilement du concept architectural du futur Espace Riopelle du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), l'inauguration de la murale-hommage de Marc Séguin au centre-ville de Montréal, ainsi que le début de la programmation spéciale de Radio-Canada pour l'année du centenaire, qui inclut le nouveau balado Dépeindre Riopelle sur Radio-Canada OHdio.

Région de Chaudière-Appalaches

Tout au long de l'année 2023, la Bibliothèque de Montmagny, une région où Riopelle a passé les dernières années de sa vie entre sa résidence de L'Isle-aux-Grues et son atelier de L'Île-aux-Oies, proposera une série d'activités dans le cadre des célébrations du centenaire de Riopelle. Ateliers éducatifs et de médiation culturelle, inauguration d'un nouveau monument à la mémoire de Riopelle, croisière commentée permettant d'admirer les paysages insulaires, le majestueux fleuve Saint-Laurent et les oies sauvages qui ont tant inspiré l'artiste, etc… Cette riche programmation culminera du 16 juin au 10 septembre avec la présentation de l'exposition Sur les traces de Riopelle - la 4e dédiée au grand maître par la Bibliothèque de Montmagny - rendue possible grâce à la collaboration de la dernière compagne de l'artiste, Huguette Vachon. Les visiteurs auront l'occasion d'y découvrir certaines des toutes dernières créations de Riopelle, inspirées de la lumière des îles et de sa passion pour la nature et la faune locales.

Région de Montréal

Le Festival international du film sur l'art (FIFA) présentera en première mondiale, dans le cadre de sa 41e édition qui se tiendra en salle et en ligne du 14 au 26 mars 2023, une série de cinq courts-métrages inspirés de la vie et de l'œuvre de Riopelle. Ceux-ci seront réalisés par des finissants et diplômés de l'Institut national de l'image et du son (INIS), sélectionnés par un jury dans le cadre d'un concours dont les lauréats seront annoncés au cours des prochains mois.

Région de l'Outaouais

La Galerie Montcalm de la Ville de Gatineau présentera, du 18 mai au 20 août 2023, l'exposition EMPREINTES, qui met l'accent sur la production d'estampes créées par Jean Paul Riopelle entre 1967 et 1990. Michel V. Cheff, commissaire invité, a sélectionné une cinquantaine d'œuvres parmi la centaine de lithographies et eaux-fortes signées Riopelle qui font partie de la collection permanente d'œuvres d'art de la Ville de Gatineau. Le parcours de l'exposition permettra aux visiteurs de suivre l'évolution du travail de graveur de l'artiste, grand créateur d'images qui puisait l'inspiration dans la nature, les saisons, la pêche et la chasse. Une documentation archivistique présentée au cœur de l'exposition et un coin de lecture permettront aux visiteurs de mieux connaître le processus de création et l'envergure de la production de l'artiste. Cette exposition est accompagnée d'une imposante programmation d'activités de médiation culturelle.

Région de Charlevoix

Riopelle sera à l'honneur dans la région de Charlevoix avec non pas une, mais bien deux expositions qui lui seront consacrées en 2023.

À La Malbaie, le Musée de Charlevoix présentera, à compter du 8 juin 2023 jusqu'en avril 2024, une grande exposition imaginée par Yseult Riopelle, commissaire invitée, qu'elle dédie à son père. L'exposition Riopelle et l'art populaire : objet trouvé, détourné, volé est un hommage rendu à l'attrait de Jean Paul Riopelle pour l'art populaire. La chasse, la pêche et la nature ont inspiré à Riopelle des œuvres issues d'objets qu'il trouve ou dérobe, et dont il détourne le sens. L'exposition met en scène ses espaces d'attache, dans l'estuaire du Saint-Laurent, et les créatures vivantes ayant inspiré sa production des années 1980. L'exposition fait un lien avec la collection d'art populaire du Musée de Charlevoix, une forme d'expression particulièrement appréciée de l'artiste.

Du côté de Baie-Saint-Paul, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul accueillera du 24 juin au 5 novembre une exposition sur la thématique des migrations, présentée en première au Musée d'art de Joliette à compter du 5 février 2023. Ayant comme point de départ des œuvres importantes de Jean Paul Riopelle, cette exposition regroupera également des artistes contemporains internationaux et mettra en lumière l'impact de la mobilité dans le travail d'artistes visuels, Riopelle ayant vécu et travaillé tant au Québec qu'en France et aux États-Unis au cours de sa vie. Différents contextes socioculturels ont ainsi influencé la production de l'artiste durant sa carrière. Cette exposition sera réalisée sous la direction de la commissaire italo-danoise Irene Campolmi.

Région de la Mauricie

De septembre à décembre 2023, Culture Trois-Rivières et le Festival international de la poésie présenteront l'exposition L'empreinte Riopelle. Trois importants repères culturels trifluviens - le Centre d'exposition Raymond-Lasnier, l'Atelier Presse Papier et la Galerie d'art du Parc - accueilleront des œuvres provenant de diverses collections, dont la collection personnelle d'Yseult Riopelle, fille de l'artiste, auteure du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle et commissaire honoraire des célébrations du centenaire. Au total, le grand public aura l'occasion de découvrir un amalgame d'une centaine d'œuvres et de poèmes honorant l'héritage et le génie artistique de Riopelle.

Citation

« Fruit de trois années de planification, la programmation du centenaire de Riopelle s'enrichit encore plus aujourd'hui grâce à la participation de nos précieux partenaires qui contribueront à faire rayonner l'œuvre de l'artiste à travers sa province natale. À un an jour pour jour du 100e anniversaire de naissance de l'artiste, point culminant de ces cinq saisons de festivités, nous sommes immensément fiers de donner le coup d'envoi officiel de l'année du centenaire, qui s'annonce déjà grandiose avec des projets qui se déploieront non seulement partout au Québec, mais aussi au Canada et ailleurs dans le monde en 2023. Décidément, le public n'a pas fini d'être époustouflé! »

- Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Riopelle et commissaire générale des célébrations du centenaire de l'artiste

Des célébrations sans précédent pour un artiste canadien

Orchestrées par la Fondation Riopelle, les festivités entourant le 100e anniversaire de naissance de Riopelle offriront au grand public québécois, canadien et international une occasion unique de renouer avec cet artiste québécois qui a profondément marqué l'histoire de l'art. Mettant en vedette une grande variété de disciplines artistiques, de la musique classique au cirque, en passant par le théâtre et la littérature, en plus d'intégrer la participation d'institutions muséales et d'enseignement, la programmation officielle des célébrations du centenaire donnera lieu à une multitude de projets culturels, tant au Québec qu'ailleurs au Canada et dans le monde. Durant cinq saisons placées sous la thématique « Grandeur nature », une pléiade de prestigieux partenaires contribuera ainsi à faire de ces festivités - les plus importantes jamais organisées pour un artiste visuel canadien - un succès retentissant, faisant rayonner le talent québécois aux quatre coins du globe et inspirant les nouvelles générations d'artistes à travers l'immense legs artistique de Riopelle.

Riopelle : ambassadeur de l'art canadien dans le monde

Jean Paul Riopelle, né le 7 octobre 1923 à Montréal et décédé le 12 mars 2002, est un peintre, graveur et sculpteur canadien de renommée internationale. De sa ville natale, Montréal, à ses quelque quarante années passées en France, de ses voyages et ses aventures jusqu'aux extrêmes limites de notre monde, jusqu'à son retour au Québec dans les dernières décennies de sa vie, le legs artistique et culturel de Riopelle s'étend aux quatre coins de la planète, sous l'œil admiratif de nombre de collectionneurs, d'institutions muséales ou encore au fil des archives et des trésors qu'il a disséminés toute sa vie durant. Cosignataire en 1948, aux côtés d'autres figures marquantes du mouvement automatiste, du manifeste Refus global qui a profondément marqué la société québécoise du milieu du XXe siècle, son empreinte indélébile transcende largement les frontières de l'art.

À propos de la Fondation Riopelle

Imaginée par Riopelle dès les années 1960 et fondée en 2019 par un groupe de philanthropes canadiens, la Fondation Riopelle a pour mission de célébrer et perpétuer la vision et l'œuvre de Jean Paul Riopelle au Canada et dans le monde entier, de soutenir et inspirer les artistes de la relève en arts visuels, d'encourager l'exploration et l'expérimentation en matière de création, et d'en promouvoir l'enseignement et l'apprentissage. La Fondation agit également à titre de centre de référence et d'analyse en matière de documentation, publication et discours relatifs à l'œuvre de Riopelle.

