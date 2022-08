CENTAURE : Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée - Québec ajoute 250 M$ sur 5 ans pour accroître la sécurité à Montréal

QUÉBEC, le 27 août 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie 250 M$ de plus sur 5 ans afin de renforcer la présence policière dans la région métropolitaine et de lutter contre la violence armée. Ces sommes permettront d'augmenter les effectifs policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de déployer l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (EMMIS) sur le territoire de Montréal pour décharger les policiers d'enjeux psychosociaux. S'ajoutera à ces sommes une hausse du nombre d'aspirants policiers formés à l'École nationale de police du Québec pour le SPVM.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce en présence de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et de la directrice par intérim du Service de police de la Ville de Montréal, Mme Sophie Roy.

Ces nouveaux investissements s'ajoutent au montant de près de 200 M$ engagé dans la Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée, CENTAURE, et aux 41,8 M$ supplémentaires injectés jusqu'en 2025-2026 dans le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires.

« Votre gouvernement ne fera aucun compromis pour assurer la sécurité de tous. Bien que Montréal soit et demeure une ville sécuritaire, on ne peut nier l'inquiétude grandissante chez nos citoyens, chez nos familles, en regard des événements impliquant des armes à feu survenus au cours des derniers mois. Les mesures prises à ce jour sont efficaces et portent déjà leurs fruits. Cela dit, la population a besoin de sentir une présence policière accrue. C'est ma priorité de fournir tout le soutien nécessaire à nos policiers pour qu'ils intensifient leurs opérations de lutte contre la violence armée dans les prochaines semaines et les prochains mois. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Comme ministre et comme Montréalaise, je ne peux tout simplement pas accepter que des événements violents continuent de se répéter. Notre métropole doit demeurer celle qu'on connaît et qu'on aime : Un Montréal sécuritaire et paisible. Le climat de collaboration que nous avons instauré avec la Ville depuis notre arrivée au pouvoir nous permet aujourd'hui de poser les bons gestes, de manière concertée, ciblée et dans le respect des compétences de chacun. Avec l'annonce d'aujourd'hui, on veut ramener le sentiment de sécurité chez les Montréalais. Je veux remercier toutes les équipes qui travaillent avec nous à combattre ce fléau.»

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre administration a bâti un modèle montréalais de sécurité urbaine sans précédent pour préserver la sécurité dans tous les quartiers, et nous continuerons de déployer tous les efforts nécessaires pour y arriver. Les mesures robustes annoncées aujourd'hui témoignent de la confiance du gouvernement du Québec envers la Ville de Montréal et son service de police, et répondent à nos objectifs de lutte contre le crime organisé et de renforcement de la prévention de la violence. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Je tiens à remercier la Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité publique pour leur appui essentiel. Les citoyens ont besoin des policiers pour contribuer à ramener la paix dans leur quartier. Je suis très heureuse de pouvoir compter sur leur soutien et je me réjouis des efforts qui sont réalisés de part et d'autre pour lutter contre la criminalité violente. Pour contrer la violence armée, tous les intervenants concernés doivent travailler ensemble. »

Sophie Roy, directrice intérimaire du Service de police de la Ville de Montréal

Faits saillants :

Les investissements de 250 M$ sur 5 ans se détaillent comme suit :

45 M$ par année sur 5 ans en vue de doter 225 postes de policiers à la Ville de Montréal;



5 M$ par année sur 5 ans en vue de doter 50 postes d'intervenants EMMIS;

CENTAURE : Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée est une approche coordonnée qui agit à la fois en matière de prévention, de répression et de développement des connaissances et des compétences. La concertation, la collaboration et le partenariat sont au cœur de chaque intervention.

