L'outil pipeBOT™ de CruxOCM permet aux entreprises d'atteindre les débits cibles jusqu'à 40 % plus rapidement

CALGARY, Canada, 9 décembre 2021 /CNW/ - CruxOCM Inc., le pionnier de l'automatisation robotisée des processus industriels (RIPA™) pour les opérations industrielles, a exécuté une validation de principe avec CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS (« Cenit ») dans le cadre d'une initiative d'exploitation d'un centre de contrôle des pipelines. À l'aide du produit phare pipeBOTTM de CruxOCM, Cenit a été en mesure de créer des opérations beaucoup plus efficaces et sécuritaires dans la salle de contrôle de l'un de ses réseaux de pipeline.

Les opérateurs de salles de commande doivent effectuer un nombre ahurissant de commandes manuelles pour gérer efficacement le fonctionnement des pipelines. La solution logicielle pipeBOT™ de CruxOCM fournit une fonction de mise en marche et d'arrêt autonome, et d'autres opérations de grande valeur pour aider les opérateurs de centres de contrôle des pipelines. Grâce à pipeBOT™, Cenit réduit le nombre de commandes manuelles grâce à l'automatisation intelligente, réduisant la fatigue des opérateurs de salles de commande et les aidant à exécuter des fonctions de plus haut niveau, sans compromettre la sécurité.

La technologie de CruxOCM améliore également la fiabilité de l'équipement et réduit la fatigue engendrée par le cycle de pression. Elle augmente les capacités en atteignant les débits cibles plus rapidement, ce qui permet aux salles de commande de fonctionner en maximisant la sécurité, l'utilisation et l'efficacité.

« L'automatisation complète de l'exécution des procédures, des listes de vérification et des règles empiriques pour les opérateurs de salle de contrôle, qui tirent parti de notre plateforme RIPATM, renforce grandement la sécurité, la cohérence et l'efficacité des opérations, tout en augmentant les revenus et en réduisant les émissions, a déclaré Vicki Knott, chef de la direction de CruxOCM. Vous pensez peut-être que vous avez atteint l'apogée en matière d'automatisation de vos opérations. Mais en réalité, pour la plupart des entreprises, le travail ne fait que commencer. CruxOCM est le moteur des salles de commande du futur. »

Pour en savoir plus sur CruxOCM, visitez le site www.cruxocm.com.

À propos de Crux OCM

Crux Operations Control Management Incorporated (CruxOCM Inc.) offre un logiciel novateur de gestion du contrôle des opérations qui réduit la complexité et les inefficacités associées aux salles de contrôle des opérations standard. De la maximisation et l'optimisation des débits à la simplification des procédures essentielles de démarrage et d'arrêt, nous aidons les entreprises à transformer progressivement leurs opérations et à obtenir des résultats spectaculaires qui réduisent les risques et augmentent la compétitivité, la croissance et la rentabilité. La plateforme logicielle RIPA™ de CruxOCM offre une exécution supérieure des opérations de la salle de contrôle et une architecture évolutive pour aider nos clients à rester à l'avant-garde des changements rapides, ou à être ceux qui créent les changements. Pour en savoir plus, consultez le site cruxocm.com.

