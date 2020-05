Cengage annonce une nouvelle division internationale au service du marché canadien de l'enseignement supérieur

BOSTON et TORONTO, 28 mai 2020 /CNW/ - Cengage, une société mondiale spécialisée dans l'éducation et la technologie, a annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle division internationale pour desservir directement le marché canadien de l'enseignement supérieur. Cette annonce intervient suite à la décision de Nelson, son partenaire d'édition et de distribution de longue date au Canada, de se retirer du marché de l'enseignement supérieur pour se recentrer uniquement sur l'enseignement et la technologie K12 tant au Canada que dans le monde entier.

« Depuis de nombreuses années, les produits et services Cengage constituent une référence sur le marché canadien de l'enseignement supérieur, une position de leader, grâce au réseau d'édition et de distribution de Nelson », a déclaré Alexander Broich, vice-président exécutif chez Cengage, chargé du portefeuille d'activités mondiales. Nous remercions Nelson de son soutien partenarial et souhaitons à la société beaucoup de succès dans la poursuite de ses activités alors qu'elle en amorce une nouvelle phase. »

S'exprimant dans la même veine, il a ajouté : « Cengage entend maintenir l'adaptation canadienne du contenu américain, c'est-à-dire l'édition des adaptations réussies, à l'intention de nos clients. Bien entendu, s'agissant de l'enseignement supérieur, nous savons que le marché canadien est nettement différent de celui des États-Unis, mais il existe de nombreux points communs, notamment l'utilisation du numérique et les soucis que soulève l'accès à du matériel abordable et de qualité. En créant cette nouvelle division, nous avons là une occasion unique de resserrer les liens avec nos clients et de promouvoir auprès des étudiants et des professeurs du Canada les modèles d'accessibilité numérique Cengage à succès. »

Les produits Cengage sont mis entre les mains de quelque 500 000 étudiants chaque année dans tous les collèges et universités du Canada. Parmi les mieux vendus figurent Psychology: Themes and Variations (Weiten); MKTG (Lamb); Biology: Exploring the Diversity of Life (Russell); Sam office suite; et Calculus (Stewart).

Steve Brown, chef de la direction de Nelson, a commenté : « Au cours des trois dernières années, je me suis fait au nom des étudiants le champion du principe du prix abordable et j'ai pu constater à quel point Nelson et Cengage partagent une volonté commune de proposer une telle offre aux étudiants canadiens. Je suis très heureux de céder cette partie de notre activité à une société ayant une culture et des convictions similaires et qui sera un excellent employeur d'anciens employés de Nelson. »

La nouvelle division Cengage Canada, qui sera établie à Toronto, amorcera ses activités en juillet, du début à la mi-mois, et accueillera de nombreux anciens employés de chez Nelson.

