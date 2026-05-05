L'entreprise débute ses activités avec un traitement approuvé par Santé Canada pour une maladie génétique rare surreprésentée dans certaines régions du Québec

MONTREAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - Trois vétérans de l'industrie pharmaceutique ont annoncé aujourd'hui la création de CELYSTRA Pharma, une nouvelle société biopharmaceutique québécoise spécialisée dans l'introduction de traitements innovants au Canada. La société est soutenue par plus de 20 millions de dollars d'investissements provenant de partenaires financiers, dont Investissement Québec et Crédit Mutuel Equity, ainsi que par des contributions de ses fondateurs.

Fondée par Paul Lévesque, Philippe Dubuc et John Leasure, l'entreprise lance ses activités avec un premier traitement récemment approuvé par Santé Canada pour le syndrome de chylomicronémie familiale (SCF), une maladie génétique rare caractérisée par des niveaux extrêmement élevés de triglycérides dans le sang. Bien que la maladie touche seulement de 2 à 10 personnes par million dans le monde, sa prévalence est nettement plus élevée dans certaines populations fondatrices, notamment dans la population canadienne-française, et plus particulièrement dans l'est du Québec.

Un modèle d'affaires axé sur l'introduction de thérapies internationales au Canada

CELYSTRA vise à identifier et à acquérir des traitements innovants développés à l'international et à les rendre accessibles à des populations de patients insuffisamment desservies au Canada.

La société a obtenu de Ionis Pharmaceuticals les droits canadiens de deux médicaments : olezarsen (TRYNGOLZA®) et donidalorsen (DAWNZERA®).

Une équipe de direction possédant une vaste expérience dans l'industrie pharmaceutique

Les trois cofondateurs possèdent une vaste expérience dans l'industrie pharmaceutique, notamment en commercialisation, en développement des affaires et en financement d'entreprise.

Paul Lévesque, président et chef de la direction de CELYSTRA, possède plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Avant de cofonder CELYSTRA, il a été président et chef de la direction de Theratechnologies de 2020 à 2025. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé plusieurs postes de haute direction chez Pfizer, dont celui de PDG de Pfizer Canada de 2007 à 2012 et de président mondial de l'unité des maladies rares de Pfizer à New York.

Philippe Dubuc, également cofondateur de CELYSTRA, a occupé pendant plus de dix ans des fonctions de direction chez Theratechnologies, notamment à titre de vice-président principal et chef de la direction financière. Il possède plus de 35 ans d'expérience dans les secteurs des services financiers et de la santé, notamment en banque d'investissement et en financement d'entreprises.

John Leasure, cofondateur de CELYSTRA, est un dirigeant chevronné de l'industrie pharmaceutique. Il a récemment occupé le poste de chef de la direction commerciale mondiale chez Theratechnologies, après près de trois décennies chez Pfizer aux États-Unis et au Canada. Il y a occupé plusieurs postes de direction commerciale, dont celui de chef de l'unité d'affaires en oncologie de Pfizer Canada de 2016 à 2021, et a contribué au lancement de nombreux médicaments au Canada et à l'international.

Un premier traitement approuvé pour le syndrome de chylomicronémie familiale

Le premier produit du portefeuille de CELYSTRA est olezarsen (TRYNGOLZA®), un médicament récemment approuvé par Santé Canada pour le traitement du SCF.

Le SCF est une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation anormale, sévère et persistante dans le sang de particules transportant les lipides appelées chylomicrons, qui transportent les graisses absorbées par l'intestin après les repas vers le foie. Cette maladie peut entraîner des pancréatites aiguës récurrentes, une inflammation du pancréas qui peut être très douloureuse et parfois mortelle.

TRYNGOLZA agit en ciblant l'apolipoprotéine C-III (apoC-III), un régulateur clé du métabolisme des triglycérides. En réduisant les niveaux d'apoC-III, le traitement favorise l'élimination des particules riches en triglycérides telles que les chylomicrons et contribue à réduire de façon significative les concentrations de triglycérides dans le sang.

« La chylomicronémie familiale est associée à des complications sévères et potentiellement mortelles. Cette maladie a un effet énorme sur la qualité de vie des personnes atteintes. Quoique très rare, elle est nettement plus fréquente au Québec que dans le reste du monde », explique le Dr Daniel Gaudet, un clinicien chercheur de ECOGENE-21 et professeur à la Faculté de médecine de l'université de Montréal qui a piloté plusieurs des études cliniques pivot sur cette maladie à l'échelle internationale.

« Nous sommes très fiers d'introduire au Canada une thérapie fondée sur une technologie de l'acide ribonucléique (ARN) afin d'aider les patients atteints de cette maladie, pour laquelle les options thérapeutiques ont été extrêmement limitées jusqu'à maintenant », a ajouté Paul Lévesque.

TRYNGOLZA a récemment reçu une recommandation positive de l'Agence des médicaments du Canada (AMC), un organisme indépendant qui évalue les médicaments afin d'éclairer les décisions de remboursement public au Canada.

Le traitement fait actuellement l'objet d'une évaluation par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), l'organisme public du Québec chargé d'évaluer les médicaments, les technologies de la santé et les pratiques cliniques et de formuler des recommandations au gouvernement concernant leur couverture dans le cadre du régime public d'assurance médicaments.

L'entente de licence comprend également les droits de commercialiser TRYNGOLZA pour une deuxième indication, l'hypertriglycéridémie sévère (HTGs), une affection caractérisée par des niveaux très élevés de triglycérides dans le sang. CELYSTRA prévoit soumettre cette indication additionnelle à l'approbation réglementaire du Canada très prochainement.

Un deuxième traitement en cours d'évaluation réglementaire

CELYSTRA a également obtenu de Ionis Pharmaceuticals les droits canadiens de donidalorsen, un traitement destiné à prévenir les crises d'angioœdème héréditaire (AOH).

L'AOH est aussi une maladie génétique rare caractérisée par des épisodes d'enflure pouvant toucher différentes parties du corps.

Donidalorsen fait actuellement l'objet d'une évaluation réglementaire par Santé Canada.

Ce médicament est déjà commercialisé aux États-Unis sous le nom de DAWNZERA.

« Les patients atteints de maladies rares font encore face à des options thérapeutiques limitées. Avec CELYSTRA, nous voulons faciliter l'accès au Canada à des traitements innovants développés ailleurs dans le monde afin de répondre à ces besoins médicaux importants », a déclaré Paul Lévesque.

Une initiative alignée avec l'écosystème des sciences de la vie du Québec et du Canada

Le lancement de CELYSTRA intervient alors que les gouvernements du Québec et du Canada mettent en œuvre des stratégies visant à améliorer le diagnostic, la prise en charge et le traitement des maladies rares.

« Notre approche s'inscrit pleinement dans les objectifs établis par les gouvernements du Québec et du Canada dans leurs plans stratégiques visant à améliorer la prise en charge des maladies rares. Nous espérons que ce contexte favorisera un accès rapide à ces thérapies, ainsi que leur remboursement, pour les patients qui en ont besoin », a déclaré Paul Lévesque.

« Notre présence dès les premières étapes de la création de CELYSTRA illustre le rôle déterminant que nous souhaitons exercer auprès de jeunes entreprises prometteuses qui ont le potentiel de devenir des leaders dans des secteurs clés de notre économie. En effet, faire grandir les entreprises du Québec est une priorité, et c'est pourquoi nous avons accéléré nos efforts au cours des dernières années pour accompagner de nombreuses entreprises en démarrage grâce au capital de risque, et nous continuerons d'œuvrer pour renforcer la chaîne de capitaux afin de stimuler l'innovation et le développement économique au Québec », a mentionné Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

« Nous sommes heureux de soutenir une équipe de direction expérimentée possédant un solide parcours dans l'industrie pharmaceutique. La création de CELYSTRA reflète le dynamisme de l'écosystème québécois des sciences de la vie et l'occasion de rendre des thérapies innovantes accessibles aux patients au Canada », a ajouté Ludovic André, Directeur général, Crédit Mutuel Equity.

À propos de CELYSTRA

CELYSTRA est une société biopharmaceutique canadienne basée au Québec qui se consacre à l'identification, à l'acquisition et à la commercialisation de thérapies innovantes développées à l'international. L'entreprise vise à rendre ces traitements accessibles à des populations de patients insuffisamment desservies au Canada et à améliorer l'accès à des médicaments répondant à des besoins médicaux non comblés. Voir : www.celystrapharma.com

SOURCE CELYSTRA Pharma

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