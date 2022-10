Celonis présentera de nouvelles perspectives pour l'exécution des activités à l'occasion de la conférence Celosphere 2022 qui aura lieu les 9 et 10 novembre à Munich, en Allemagne

NEW YORK et MUNICH, 17 octobre 2022 /CNW/ - Celonis , le leader mondial de la gestion de l'exécution, a annoncé aujourd'hui que les plus grands experts mondiaux de l'exploration de processus et de la gestion de l'exécution seront réunis à la conférence Celosphere 2022 à Munich, en Allemagne, les 9 et 10 novembre .

Celosphere, une conférence de deux jours, a été spécialement conçue pour créer des expériences uniques et pour mobiliser les meilleurs professionnels des processus au monde grâce aux technologies les plus avancées en matière d'exécution des processus et des activités.

Les participants en tireront les apprentissages, la formation et les certifications nécessaires pour les aider à changer la façon dont le monde fonctionne. Ils seront également les premiers à certifier et déployer les produits de prochaine génération de Celonis en exploration de processus et en gestion de l'exécution en plus de fournir de la formation sur ces produits qui seront dévoilés lors de ce rassemblement unique. Les participants recevront des accréditations exclusives délivrées uniquement à la conférence Celosphere 2022.

« Il n'y a jamais eu de moment aussi important dans l'histoire des entreprises pour se rassembler autour des processus qui mènent le monde, a déclaré Alex Rinke, cochef de la direction et cofondateur de Celonis. En modernisant la façon dont nous trouvons, corrigeons et optimisons nos processus, nous pouvons lutter contre l'inflation, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le gaspillage alimentaire et les dommages causés par le carbone à notre planète, littéralement un processus à la fois. »

Avant-goût de la conférence Celosphere

Dr Detlef Kayser, membre du conseil d'administration de Lufthansa Group, Fleet & Technology : L'expérience sera marquée par une allocution et une discussion informelle avec Detlef Kayser, membre du conseil d'administration du groupe Lufthansa, qui est responsable des processus opérationnels et des normes, de la gestion commerciale et technique de la flotte, ainsi que des services TI et de l'approvisionnement du groupe. Le Dr Kayser fera part de ses idées et de ses conseils sur la manière dont la technologie avancée d'exécution des processus et des activités s'est constituée en un pilier stratégique de Lufthansa, le transporteur aérien phare de l'Allemagne et de l'Europe d'une valeur de 16 milliards d'euros (2021).

Adeel Fudda, vice-président, Intelligence, Automatisation et technologies émergentes, Mars : Adeel Fudda est un leader et un innovateur dans le domaine de la transformation numérique. Il tente constamment de stimuler la création de valeur par l'automatisation des processus mondiaux, la gouvernance, la gestion des fournisseurs et les technologies émergentes. Son expertise couvre l'automatisation robotisée des processus (ARP), l'intelligence artificielle, les agents virtuels cognitifs avec des capacités de traitement automatique des langues et d'apprentissage automatique, les outils de reconnaissance optique de caractères et les systèmes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Au cours de son allocution, M. Fudda expliquera comment Mars a fait de l'exploration de processus une activité normale de l'organisation qui soutient l'entreprise Mars tout entière en exploitant la puissance de l'exploration de cet outil pour améliorer l'exécution des activités.

Lars Rogge, chef de l'exploitation, Allianz Partners : M. Rogge prendra également la parole et animera une séance en petits groupes sur la puissance de la technologie de gestion des processus et de l'exécution chez Allianz Partners. Allianz Partners, membre du groupe Allianz, est un leader mondial dans le domaine de l'assurance et de l'assistance interentreprises orientées client, qui offre des solutions mondiales en matière d'assurance pour les soins de santé, d'assurance-vie, d'assurance-voyage, de mobilité internationale et d'assistance. M. Rogge est responsable de la transformation numérique du secteur des Opérations chez Allianz Partners, qui a géré près de 65 millions de dossiers d'assistance, 63 millions d'appels et organisé 8 500 rapatriements médicaux en 2021. La société a des activités commerciales dans 75 pays et offre des services à ses clients dans 70 langues.

Mark Klein, directeur de la stratégie numérique, ERGO : M. Klein mènera une discussion informelle autour de son point de vue sur la valeur de l'exploration de processus et de l'exécution numérique pour ERGO, l'un des principaux groupes d'assurance en Allemagne et en Europe. M. Klein est réputé pour son leadership éclairé dans l'industrie en matière de mobilisation des personnes et des cultures vers la numérisation des processus afin de créer des organisations résilientes et durables. En 2021, ERGO a géré des primes d'un total de 19 milliards d'euros. Le groupe est présent dans une trentaine de pays à travers le monde et offre une gamme complète d'assurances, de pensions, de placements et de services.

Timo Peters, chef du centre d'excellence en exploration de processus, Bayer AG : M. Peters, en tant que champion intérimaire du centre d'excellence de Celo pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, vous fera part de ses 10 meilleurs conseils. Avant de travailler chez Bayer et de se concentrer sur l'optimisation du centre d'excellence de l'entreprise, Timo a travaillé à l'élaboration de celui de la société Nokia. S'appuyant sur ses antécédents opérationnels, il présentera les dix principaux leviers, parmi lesquels l'importance des cadres responsables, et il évoquera aussi des expériences pratiques, les pratiques exemplaires qu'il a observées dans de nombreuses autres entreprises et prodiguera des conseils opérationnels précis. La séance soulignera l'importance d'un centre d'excellence comme accélérateur central de la transformation et donnera à l'auditoire matière à réflexion pour ses propres déploiements.

Anna Rosling Rönnlund, fondatrice de la fondation Gapminder : Les participants auront l'occasion de rencontrer en personne la femme connue pour avoir tenu tête à un groupe de dirigeants de Davos quant à leur perception du monde et leur avoir prouvé que celles-ci étaient fausses, données révélatrices à l'appui. Anna, fondatrice de la fondation Gapminder, une ONG axée sur une vision du monde fondée sur les faits, est coauteure du livre à succès « Factfulness », dans lequel elle déconstruit les idées fausses qui façonnent notre vision du monde et met en lumière la réalité de notre monde dans un langage à la portée de tous.

Chefs de file clés de l'industrie : L'expérience de deux jours inclura également des discussions immersives de premier plan avec des chefs de file du secteur tels que ALDI SÜD, BMW Group, BSH Home Appliances Group, Dell Technologies, DHL Supply Chain, EQUANS, Ingka Group (un détaillant IKEA), MANN+HUMMEL Group, Merck & Co., MOL Group, ŠKODA AUTO a.s., Stora Enso et bien d'autres.

Invités spéciaux : Wil van der Aalst, professeur renommé et parrain de l'exploration de processus, et Marc Kerremans, vice-président de Gartner et analyste spécialisé dans l'exploration de processus, animeront une discussion sur l'avenir de l'optimisation des processus et de l'exécution des activités. R. « Ray » Wang, chef de la direction de Constellation Group, animera une séance immersive sur les plus grands défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, notamment les pénuries, l'inflation et la récession, et sur la façon dont l'exploration de processus peut aider à relever ces défis. Harpreet Makan, directrice des pratiques pour le groupe Everest, animera une séance sur les innovations dans le domaine de l'exploration de processus axée sur le rapport Process Mining PEAK Matrix® et ses prévisions pour l'industrie. Reetika Fleming de HFS Research se concentrera sur les pratiques exemplaires de mise en œuvre et les réussites des clients, tandis que Maureen Fleming d'IDC participera à un panel sur le thème « Women in Process Mining ».

La réinvention de l'exploration de processus : Le parcours de Celonis a commencé modestement il y a dix ans, lorsque les trois cofondateurs ont été les premiers à commercialiser une solution pour trouver et résoudre les problèmes de processus cachés à l'intérieur de systèmes de planification des ressources d'entreprise, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de relations avec la clientèle. Lors de la conférence Celosphere 2022, Celonis dévoilera le premier d'une série de produits de prochaine génération en exploration de processus et en exécution d'activités. Ces nouveaux produits introduiront une nouvelle dimension de données d'entreprise, d'intelligence et d'action pour tous les produits Celonis. Les visiteurs de la conférence Celosphere recevront sur place une formation et une certification qui leur permettra de mettre en œuvre immédiatement les nouveaux produits dans leurs activités.

Accréditation exclusive de Celonis : Les visiteurs de la conférence Celosphere pourront obtenir les nouvelles accréditations « Celonis Champion » et « Celonis Builder ». Après avoir pris connaissance des dernières capacités de Celonis à la conférence Celosphere et validé leur expertise par l'intermédiaire de l'Académie Celonis, les participants feront partie d'un groupe restreint de personnes ayant cette distinction.

Écosystème d'exécution des activités : La conférence Celosphere sera coorganisée et parrainée par les plus grands intégrateurs de systèmes mondiaux du monde, notamment Accenture, IBM Consulting, McKinsey, ServiceNow et bien d'autres.

Optimiser les ventes, les résultats nets et les résultats de l'entreprise en matière d'environnement grâce aux processus

La conférence Celosphere est le point de rassemblement annuel des meilleurs experts mondiaux en exploration de processus et en gestion de l'exécution. L'objectif commun de la Celosphère est d'unir les plus grandes entreprises du monde pour repérer, corriger et moderniser leurs processus de base. Cela crée un volant irrésistible de valeur pour les ventes, les résultats nets et les résultats de l'entreprise en matière d'environnement.

En 2021, plus de 10 000 personnes ont assisté à la diffusion en ligne de la conférence Celosphere animée par Julie Sweet, chef de la direction d'Accenture, Bob Moritz, chef de la direction de PWC, Mark Foster, président d'IBM Consulting chez IBM, Trevor Noah et Megan Rapinoe.

Inscrivez-vous ici pour participer à la conférence Celosphere 2022 à Munich, en Allemagne.

À propos de Celonis

Celonis repère et corrige les inefficacités que les entreprises ne voient pas, leur permettant ainsi d'atteindre un rendement qu'elles n'auraient jamais cru possible. Le système de gestion de l'exécution de Celonis, qui repose sur une exploration de processus de pointe, offre aux dirigeants d'entreprise et aux utilisateurs un ensemble complet de capacités pour éliminer des inefficacités qui se chiffrent à des milliards de dollars, améliorer l'expérience client et réduire les émissions de carbone. Celonis compte des milliers de mises en œuvre auprès de clients internationaux. Son siège social se trouve à Munich, en Allemagne, et à New York, aux États-Unis, et l'entreprise a plus de 20 bureaux dans le monde.

© 2022 Celonis SE. Tous droits réservés. Celonis, Execution Management System, EMS et le logo Celonis en forme de gouttelette sont des marques commerciales ou des marques déposées de Celonis SE en Allemagne et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs.

