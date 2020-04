Cellule stratégique de la Nation Innue : un accompagnement indispensable pour les communautés innues

NITASSINAN, QC, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les Chefs des neuf (9) communautés de la Nation Innue ont convenu, le 22 mars dernier, de mettre en place une cellule stratégique afin de se mobiliser pour répondre de façon concertée aux risques associés à la pandémie de la COVID-19. La Cellule stratégique offre aux autorités des neuf (9) communautés innues au Québec un mécanisme de soutien et d'accompagnement dans le déploiement des mesures d'urgence locales.

Les communautés innues sont accompagnées par Dr. Stanley Vollant, médecin et chirurgien innu et par Dr. Amir Khadir, spécialiste en microbiologie médicale-infectiologie. Sur le plan psychosocial, Francine Jourdain, psychologue innue, Danielle Descent, psychologue et Pierre Picard assurent un soutien. Dr Stéphane Trépanier du CIUSS de la Côte-Nord ainsi que la CSSSPNQL, la DGSPNI (gouvernement fédéral) et l'Institut Tshakapesh se sont greffés à la Cellule comme collaborateurs.

Depuis le 27 mars 2020, des appels conférence sont tenus à tous les jours. Les Chefs, des intervenants clés et les personnes-ressources de la Cellule se partagent des enjeux locaux et collectifs incluant : la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en équipements de protection individuelle, les pratiques de dépistage, les orientations quant à la chasse et la pêche commerciale dans un objectif de sécurité, le partage des informations sur les mesures locales de confinement et de sécurité publique, les questions de santé et de transmission du virus et les questions d'ordre psychosocial.

« Comme Chefs et responsables de la sécurité de nos membres, nous sommes convaincus que la Cellule stratégique a permis de mieux arrimer nos actions locales. Nous avons été avant-gardistes comme nos ancêtres, nous avons anticipé et fait preuve d'innovation en nous mobilisant ainsi pour mieux nous soutenir. Notre leadership collectif reflète notre fierté comme peuple innu et nous tenons à vous exprimer un message positif, unificateur et rempli d'espoir. La santé de nos populations est la priorité et nous allons poursuivre nos travaux au sein de la Cellule stratégique dans ce même objectif, » a déclaré le Chef René Simon de la communauté de Pessamit.

« Des enjeux de sécurité publique subsistent pour certaines communautés innues. Nous avons fait appel à la Cellule stratégique pour nous aider à coordonner ces efforts. Nous sommes isolés et nous devons compter sur de l'aide pour faire en sorte que nos populations en région éloignée soit protégées, » a précisé le Chef Rodrigue Wapistan de la communauté de Nutashkuan.

« Je suis vraiment fier d'être associé la Cellule stratégique de la Nation Innue en lien avec la COVID-19, en compagnie d'intervenants sociaux-sanitaires dévoués et de mes collègues Drs Stanley Vollant et Stéphane Trépanier. Il faut féliciter le personnel de santé et les Chefs Innus pour le succès qu'obtient jusqu'ici leurs efforts, car la contagion est bien maîtrisée. Et puisqu'on commence à envisager un déconfinement progressif dans le spectre complet des solutions dans la réponse à la pandémie, le Gouvernement du Québec devrait pleinement considérer le point de vue des autorités locales innues et des autres communautés autochtones pour toute décision qui touche ces communautés car elles présentent des vulnérabilités sur le plan de la santé. Les autorités de chaque communauté innue ont mise en place des mesures préventives, parfois très novatrices. Pour ne pas les saper et les mettre encore plus à risque, il faut de la cohérence dans les décisions sur tout le territoire du Québec et des Premières nations » a déclaré Dr Amir Khadir, médecin en microbiologie médicale-infectiologie.

Ce premier rapport des travaux de la Cellule stratégique à ce jour peut être consulté sur la page Facebook « Cellule stratégique Nation Innue COVID-19 ». Les neuf (9) chefs des communautés innues ont signé ce rapport.



SOURCE Nation Innue

