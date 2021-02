Cellule d'intervention sur la vitalité de l'industrie forestière - Deux nouvelles initiatives pour une meilleure planification forestière en Outaouais et dans les Laurentides

QUÉBEC, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, accueille favorablement le rapport du second mandat du groupe de travail de la Cellule d'intervention sur la vitalité de l'industrie forestière des régions de l'Outaouais et des Laurentides. Dans la foulée de ces travaux, il annonce la mise sur pied d'un projet pilote de planification collaborative en Outaouais.

Ce projet, qui constitue une première au Québec, a pour but de mettre en œuvre un modèle de collaboration en matière de planification forestière et ainsi d'accroître la contribution des détenteurs de garanties d'approvisionnement dans l'optique de réduire les coûts d'approvisionnement. L'objectif est d'obtenir une planification mieux adaptée à la forêt et aux enjeux de la région.

Il annonce également la mise sur pied d'un bureau de projet ayant pour mandat de recueillir les propositions de promoteurs désireux de mettre en valeur les volumes de bois toujours disponibles en Outaouais et dans les Laurentides. Le mandat confié à ce bureau de projet tiendra compte de l'état d'avancement du projet de relance de l'usine Fortress Speciality Cellulose. Le ministre dévoilera au cours des prochaines semaines les détails entourant le dépôt des projets candidats.

Le ministre soutient également la recommandation visant la mise sur pied, par les industriels, d'une table de coordination interrégionale des opérations forestières. Cette table devrait favoriser une meilleure coordination dans la logistique régionale des opérations et permettre une optimisation des coûts.

Par ces nouvelles initiatives, le ministre croit qu'il sera possible de consolider les emplois de l'industrie forestière en Outaouais et dans les Laurentides et pourrait, par ailleurs, permettre la création de nouveaux emplois dans un proche avenir.

« Je salue l'engagement de tous les membres de la Cellule qui ont démontré leur volonté d'explorer toutes les avenues afin de trouver des solutions concrètes pour l'industrie forestière régionale. Des centaines de familles de l'Outaouais et des Laurentides comptent sur nous. Le projet pilote de planification collaborative est une des recommandations phares du rapport de la Cellule. Il s'agit d'un projet ambitieux et unique au Québec dans lequel des professionnels du Ministère et de l'industrie joindront leurs compétences au sein d'une équipe mixte. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

« L'annonce d'aujourd'hui vient répondre directement au besoin d'accroître les synergies et l'efficacité des processus dans la région. En tant que député de Papineau, il est important pour moi que notre gouvernement utilise tous les moyens dont il dispose pour assurer la vigueur de l'industrie. Ce sont des milliers de travailleurs et de familles de la région qui vivent grâce à ce secteur économique. Nous posons donc des gestes concrets qui témoignent de la poursuite de nos efforts dans ce même esprit de collaboration qui nous guide depuis plus d'un an. »

M. Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Le 29 novembre 2019, le gouvernement du Québec a annoncé un soutien financier d'un maximum de 5,3 M$ afin de réduire les conséquences de la fermeture de l'entreprise Fortress Speciality Cellulose sur les entreprises forestières des Laurentides et de l'Outaouais.

Le 12 décembre 2019, les travaux de la Cellule d'intervention sur la vitalité de l'industrie forestière des régions de l'Outaouais et des Laurentides ont été lancés. Le premier mandat a donné lieu au dépôt d'une série de recommandations en juin 2020.

Le 16 juin 2020, Québec a confirmé la prolongation des travaux de la Cellule afin que les partenaires régionaux et les grands joueurs de l'industrie puissent élaborer de nouveaux modèles d'affaires intégrés permettant d'améliorer la résilience de la structure industrielle régionale à l'égard des variations des marchés des produits du bois.

Le 20 juillet 2020, le gouvernement du Québec a annoncé l'attribution d'une aide de 14,3 M$ à l'industrie forestière des régions de l'Outaouais et des Laurentides afin de bonifier le Programme d'investissement pour l'aménagement des forêts ainsi que le Programme exceptionnel d'écoulement des bois feuillus de faible qualité.

Le 6 novembre 2020, le MFFP a annoncé une révision ciblée du régime forestier afin de le rendre plus performant, d'améliorer la compétitivité des entreprises et de s'assurer que le secteur forestier québécois contribue davantage à la vitalité économique du Québec et de ses régions.

Le deuxième rapport de la Cellule d'intervention sur la vitalité de l'industrie forestière dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides est maintenant disponible pour consultation.

