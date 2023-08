Yuflyma MD , un biosimilaire d'Humira ® (adalimumab), est maintenant disponible en doses de 40 mg et 80 mg

Yuflyma MD est le seul biosimilaire d'adalimumab qui fournit une dose de 80 mg dans un auto-injecteur

Yuflyma MD est fabriqué et distribué par Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare Canada Limitée demeure déterminée à emprunter une approche axée sur le patient pour garantir l'accès à des agents biologiques novateurs et de grande qualité au Canada

TORONTO, le 30 août 2023 /CNW/ - Celltrion Healthcare Canada Limitée a annoncé aujourd'hui que YuflymaMD (adalimumab) est maintenant disponible en auto-injecteur et en seringue préremplie de 80 mg. L'option de 80 mg est pratique pour les patients avec moins d'injections*, par rapport à l'option de 40 mg1, et est le seul biosimilaire d'adalimumab qui fournit une dose de 80 mg dans un auto-injecteur1-8.

« YuflymaMD 80 mg est un exemple de l'innovation et de la croissance de Celltrion Healthcare, offrant plus de commodité aux patients au Canada », a déclaré Glen Choma, directeur commercial chez Celltrion Healthcare Canada. « Nous sommes fiers d'offrir aux patients le choix d'un nombre réduit d'injections, dans le dispositif de leur choix : un auto-injecteur ou une seringue préremplie. »

En plus de la disponibilité de YuflymaMD 80 mg, Celltrion Healthcare Canada est également fière d'offrir CELLTRION CONNECTMC, un programme de soutien axé sur le patient et conçu pour soutenir à la fois les patients et les fournisseurs de soins de santé. Le programme fournit une orientation en matière de remboursement, une aide financière, des services de soutien à l'injection, un accès à du personnel infirmier ainsi que des services de soutien en pharmacie pour les patients, tout au long de leur traitement. Pour plus d'informations sur CELLTRION CONNECTMC, appelez le 1 855 966-1648.

« La disponibilité de YuflymaMD 80 mg donne à nos patients le choix de moins d'injections par rapport à l'option de 40 mg dans la gestion de leurs conditions inflammatoires. Cette commodité supplémentaire est une caractéristique bienvenue de la part de YuflymaMD, en plus de son plus faible volume d'injection et une formulation à haute concentration sans citrate », a indiqué le Dr Peter L. Lakatos, MD PhD DsC FEBG AGAF, professeur au Département de médecine de l'Université McGill, Centre universitaire de santé McGill, Hôpital général de Montréal, Montréal, QC.

YuflymaMD est un biosimilaire d'Humira® à haute concentration (100 mg/mL), à faible volume, sans citrate et sans latex.

YuflymaMD est fabriqué par Celltrion Healthcare Co., Ltée et distribué par Celltrion Healthcare Canada Limitée. Celltrion Healthcare possède une chaîne d'approvisionnement mondiale solide et verticalement intégrée. Fondée en 2002, la société a plus de 20 ans d'expérience dans le développement de biosimilaires. Ses installations de fabrication à la pointe de la technologie fonctionnent en totale conformité avec les réglementations de Santé Canada et des bonnes pratiques de fabrication (BPF) actuelles.

À propos de YuflymaMD (CT-P17, biosimilaire de l'adalimumab)

À l'échelle mondiale, YuflymaMD est le premier biosimilaire de l'adalimumab à haute concentration, à faible volume et sans citrate. YuflymaMD est indiqué dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire, du rhumatisme psoriasique, de la spondylarthrite ankylosante, de la maladie de Crohn chez l'adulte, de la colite ulcéreuse chez l'adulte, de l'hidradénite suppurée, du psoriasis en plaques, de l'uvéite chez l'adulte et de l'uvéite chez l'enfant. YuflymaMD est un anticorps monoclonal humain recombinant qui contient l'ingrédient actif adalimumab. L'adalimumab est un anticorps monoclonal entièrement humain dirigé contre le facteur de nécrose tumorale α (anti-TNFα).

À propos de Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare s'engage à fournir des médicaments innovants et abordables, afin de promouvoir l'accès des patients aux thérapies de pointe. Ses produits sont fabriqués dans des installations de traitement de cultures cellulaires de mammifères à la fine pointe de la technologie, conçus et fabriqués conformément aux normes de Santé Canada, aux directives relatives aux BPF actuelles de la FDA aux États-Unis et à celles de l'Union Européenne. Celltrion Healthcare met tout en œuvre pour offrir des solutions économiques et de haute qualité grâce à son vaste réseau mondial réparti dans plus de 110 pays différents. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site : https://www.celltrionhealthcare.ca/fr-ca.

* Pour les indications relatives à la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, l'hidradénite suppurée, le psoriasis en plaques et l'uvéite. Consulter la monographie du produit pour obtenir des renseignements complets sur la posologie et l'administration.

____________________________

YUFLYMA est une marque déposée de Celltrion, inc.

HUMIRA est une marque déposée d'AbbVie inc.

