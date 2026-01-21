TYSONS CORNER, Va. et PETAH TIKVA, Israël, 21 janv. 2026 /CNW/ - Cellebrite (NASDAQ : CLBT), chef de file mondial des solutions d'enquête numérique de premier plan pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui qu'elle dévoilera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2025 avant l'ouverture des marchés américains le mercredi 11 février 2026.

Plus tard le même matin, Cellebrite tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats financiers de la société pour le quatrième trimestre de 2025 et discuter de ses perspectives pour 2026. Voici les détails pertinents :

Date : Mercredi 11 février 2026 Horaires : 8 h 30 (ET) Numéro d'appel : 203-518-9814 / 800-274-8461 Code de la conférence : CLBTQ425 URL de l'événement : https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q4-2025-financial-results-conference-call-webcast URL de la webdiffusion en direct : https://edge.media-server.com/mmc/p/v9sjjqnr

Parallèlement à la conférence téléphonique et à la webdiffusion, des tableaux financiers historiques et des données supplémentaires seront disponibles dans la section des résultats trimestriels du site Web des relations avec les investisseurs de la société à l'adresse https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes chargés de l'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan de l'expertise médico-légale. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de 1,5 million d'enquêtes légalement autorisées chaque année, de renforcer la sécurité souveraine, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagique, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

