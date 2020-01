Cellebrite fait l'acquisition de BlackBag Technologies et consolide sa position de chef de file mondial en matière de solutions intégrées de renseignement numérique

Par cette acquisition, Cellebrite ajoute un élément clé à son portefeuille et pose un nouveau jalon dans son expansion stratégique en tant que chef de file mondial de l'offre de produits de pointe en fournissant désormais une plateforme tout-en-un complète de solutions intégrées de renseignement numérique.

PETAH TIKVA, Israël, 14 janvier 2020 /CNW/ - Cellebrite, le chef de file mondial dans le domaine des solutions de renseignement numérique destinées aux organismes d'application de la loi, aux gouvernements et aux entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive pour l'acquisition de BlackBag Technologies, un leader du secteur des solutions d'informatique judiciaire en matière d'acquisition et d'analyse de renseignements.

L'acquisition élargit le portefeuille de solutions de renseignement numérique de Cellebrite dont le nouvel engagement stratégique sera de fournir à ses clients, en plus de ses produits de pointe, un « guichet unique » capable de répondre à tous leurs besoins en matière d'enquêtes numériques. De par leur ampleur et leur portée, les solutions de renseignement numérique de premier plan de Cellebrite auront une incidence considérable sur la façon dont les enquêtes numériques sont menées. La solution tout-en-un de Cellebrite fournira aux entreprises publiques et privées une plateforme centralisée permettant d'accéder à tous les éléments d'une enquête numérique et de générer des analyses pertinentes de manière contrôlée et coordonnée tout en accélérant le processus d'enquête. Ce service inclut la couverture complète des sources et des outils de collecte de données numériques, y compris les appareils mobiles, les ordinateurs, les données sur les nuages et les enregistrements de données d'appel, avec des capacités d'analyse et d'examen unifiées permettant de générer un aperçu complet des renseignements. Il comprend également une panoplie de fonctions d'acquisition de données sur le terrain, y compris la collecte de preuves sur la base du consentement, ainsi qu'un ensemble de solutions intégrées qui permettent l'accès, la consultation et la gestion des preuves afin de faciliter et de contrôler les déploiements à grande échelle et d'orchestrer des opérations de renseignement numérique dans leur totalité.

« L'équipe de BlackBag Technologies a mis sur pieds une entreprise remarquable et passionnée pour aider les forces de l'ordre et les entreprises du monde entier, en fournissant aux agents et aux dirigeants les meilleures solutions en informatique judiciaire », a déclaré Yossi Carmil, codirecteur général de Cellebrite. « En tant que leader mondial dans le domaine des solutions intégrées de renseignement numérique, Cellebrite renforce l'engagement des deux entreprises envers leurs clients et poursuit la réalisation de sa stratégie visant à approfondir et à étendre ses capacités en matière de renseignement numérique afin de répondre aux besoins croissants du marché. »

« Notre mission est claire depuis la naissance de l'entreprise : élaborer et distribuer des solutions novatrices dans le but d'aider les forces de l'ordre, les entreprises et les consultants à découvrir la vérité dans le cadre de leurs enquêtes », a déclaré Ken Basore, directeur général de BlackBag Technologies. « Il existe une synergie extraordinaire entre la mission et la culture des deux entreprises. Faire partie de Cellebrite offrira une importante valeur ajoutée à nos clients, notamment grâce à notre capacité à innover plus rapidement et à fournir davantage de solutions et de connaissances en matière de renseignement numérique. »

« Cette acquisition permettra à Cellebrite d'accélérer la distribution de nouvelles solutions et de nouveaux services en matière de renseignement numérique, lesquels permettront à nos clients de maximiser l'efficacité et la précision de leurs enquêtes numériques. Il s'agit d'une étape majeure de notre approche de soutien de nos clients pour l'établissement de communautés plus sécuritaires et c'est avec plaisir que Cellebrite accueille l'équipe de BlackBag », conclut Yossi Carmil.

À propos de BlackBag Technologies

BlackBag® Technologies offre une gamme d'outils innovateurs en matière d'acquisition et d'analyse de données criminalistiques pour Windows, macOS, iOS et Android (appareils mobiles et ordinateurs). Son logiciel criminalistique est utilisé par des centaines d'organismes d'application de la loi fédéraux, provinciaux ou locaux, partout dans le monde, mais aussi par des entreprises et des consultants de premier plan, afin de déceler tout type de preuve numérique en lien avec des enquêtes internes, civiles ou criminelles. BlackBag élabore et offre également de la formation spécialisée sur l'informatique judiciaire ainsi que des programmes de certification conçus pour les professionnels du domaine.

www.blackbagtech.com.

À propos de Cellebrite

Cellebrite est le chef de file mondial dans le domaine des solutions de renseignement numérique destinées aux forces de l'ordre, aux gouvernements et aux entreprises. Cellebrite offre une gamme complète de solutions logicielles et d'outils d'analyse novateurs conçus pour accélérer les enquêtes numériques et pour répondre à la complexité croissante de la sécurité et de la lutte contre la criminalité dans l'ère du numérique. Cellebrite s'est engagée à aider ses partenaires à créer un monde plus sécuritaire grâce à des solutions et à des outils auxquels se fient des milliers d'organismes dans plus de 150 pays.

https://www.cellebrite.com/en/home/

Personne-ressource :

Mark Gambill, vice-président, directeur marketing

Cellebrite

Téléphone : +414.232.4248

[email protected]

Twitter : @Cellebrite_UFED

SOURCE Cellebrite

