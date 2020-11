Entrez en contact avec les représentants du magasin depuis le confort de votre maison.

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Cellcom Communications a annoncé aujourd'hui le lancement de Cellcom agent direct, une nouvelle plateforme de vidéoconférence et un nouveau moyen sûr pour les clients de communiquer avec les agents de ces magasins. Cette nouvelle plateforme offre aux consommateurs et aux entreprises une toute nouvelle façon de s'informer sur les produits mobiles au moyen de la vidéoconférence avec, comme principaux avantages, la capacité de commander n'importe quel produit ou service par appel vidéo dans le confort de sa maison, le fait d'éviter les files d'attente (surtout par temps froid) et la possibilité de profiter d'une livraison gratuite le jour même ou le lendemain à Montréal, à Québec, à Ottawa et Kingston.

« Cellcom agent direct est la voie de l'avenir pour les magasins physiques qui veulent permettre aux clients de magasiner à distance en toute sécurité tout en leur offrant une expérience comme s'ils étaient sur place », déclare Gary Hutman, Président de Cellcom Communications.

Les caractéristiques et les avantages de Cellcom agent direct sont les suivants :

Communication avec un agent en magasin par vidéoconférence depuis le confort de sa maison

Aucune de file d'attente

Livraison le jour même dans certaines régions

La plateforme Cellcom agent direct sera disponible à compter du 23 novembre 2020. Pour en savoir plus sur Cellcom live agent, visitez https://blackfriday.cellcom.ca/fr/.

À propos de Cellcom Communications : Avec plus de 40 magasins Bell et Virgin au Québec et en Ontario, Cellcom est le plus grand dépositaire Bell au Canada. Fondée en 1985 par son président, Gary Hutman, Cellcom compte plus de 600 client corporatifs ainsi que 300 000 consommateurs. Plus de 200 représentants sont heureux de servir leur clientèle quotidiennement.

SOURCE Cellcom Communications

Renseignements: Anthony Sleiman, Cellcom Communications, 514 733-1684, [email protected]

Liens connexes

www.cellcom.ca