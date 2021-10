« J'ai le cœur brisé par cette situation, » a déclaré Céline. « Mon équipe et moi travaillons sur notre nouveau spectacle depuis 8 mois et ne pas pouvoir monter sur scène en novembre m'attriste au-delà des mots. Mes partenaires du Resorts World Las Vegas et de AEG ont travaillé sans relâche afin de préparer ce tout nouveau théâtre à la fine pointe de la technologie, et il est absolument splendide. Je me sens terriblement mal de les laisser tomber, et je suis particulièrement désolée de décevoir tous les fans qui avaient prévu de venir à Las Vegas. Maintenant, je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux… Je veux m'en sortir le plus rapidement possible. »

« Céline fait partie de notre famille, et le plus important maintenant est qu'elle prenne soin d'elle, » a déclaré John Meglen, Président co-PDG de Concerts West/AEG Presents. « Durant notre collaboration avec Céline qui remonte à deux décennies, nous avons pertinemment appris à quel point elle est dévouée et résiliente… et qu'elle est la plus heureuse quand elle est sur scène, à faire ce qu'elle aime, c'est-à-dire chanter pour ses fans. Nous serons prêts à annoncer de nouvelles dates de spectacles à Las Vegas dès que Céline sera prête. »

« S'il y a quelque chose que ces derniers temps difficiles nous ont appris, c'est que rien n'est plus important que la santé », a déclaré Scott Sibella, Président du Resorts World Las Vegas. « Bien que nous soyons impatients d'inaugurer le nouveau théâtre, nous soutenons Céline dans ce que nous savons être une décision incroyablement difficile pour elle, c'est-à-dire de retarder ses spectacles. Au nom de toute la famille Resorts World Las Vegas, nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous avons très hâte de l'accueillir dans sa nouvelle maison lorsqu'elle se sentira prête et capable de performer à nouveau. »

Les détenteurs de billets pour les représentations annulées à Las Vegas doivent être avisés de ce qui suit :

REMBOURSEMENT DES BILLETS

Les billets achetés avec une carte de crédit via nos points de vente autorisés sur axs.com ou Resorts World Las Vegas seront automatiquement remboursés sur la carte de crédit utilisée lors de l'achat. Veuillez prévoir jusqu'à 30 jours pour que ce remboursement soit reflété dans votre compte auprès de votre institution financière.

Pour les billets achetés auprès de vendeurs non autorisés, veuillez contacter le point d'achat d'origine pour plus d'informations.

Céline Dion, Resorts World Las Vegas, AEG Presents et AXS ne sont pas responsables des frais d'hôtel, de voyage ou autres liés à l'annulation de ces représentations et s'excusent auprès des détenteurs de billets pour tout inconvénient que cela pourrait causer.

PERFORMANCES FUTURES

Les détenteurs de billets pour les représentations annulées à Las Vegas recevront un premier accès à une prévente pour l'achat de billets des nouvelles dates de spectacles lorsque celles-ci seront annoncées. Pour les futures dates et mises à jour des spectacles de Las Vegas, continuez de consulter le rwlasvegas.com ou celinedion.com

La tournée mondiale Courage de Céline Dion devrait reprendre le 9 mars 2022. Pour les mises à jour de la tournée, visitez le celinedion.com

À PROPOS DE CÉLINE DION

Avec plus de 250 millions d'albums vendus dans le monde, Céline est l'une des interprètes les plus reconnues, respectées et couronnées de l'histoire de la musique pop. Elle a remporté cinq GRAMMY® Awards, deux Academy Awards, sept American Music Awards, 20 Juno Awards et pas moins de 40 Félix. Une des artistes les plus convoitées au monde, Céline a reçu le prix Diamond aux World Music Awards de 2004, reconnaissant ainsi son statut d'artiste féminine ayant vendu le plus d'albums de tous les temps. En 2016, les Billboard Music Awards l'ont honorée en lui décernant le Icon Award pour l'ensemble de sa carrière. Connue pour avoir modernisé le concept des résidences à Las Vegas, celles de Céline demeurent au 1er et 2e rang des résidences de Las Vegas les plus rentables et les plus vendues de tous les temps.

À PROPOS DE AEG PRESENTS

En combinant la puissance de l'événementiel avec une attention particulière au développement des artistes, AEG Presents est un chef de file mondial dans l'industrie de la musique et du divertissement. Présente sur trois continents, la société porte un engagement inégalé envers l'art, la créativité et la communauté. Ses festivals et événements musicaux de plusieurs jours - dont l'emblématique Coachella Valley Music & Arts Festival et le célèbre New Orleans Jazz & Heritage Festival, ainsi que le British Summer Time au Hyde Park, le Stagecoach, le Hangout Festival, l'Electric Forest et le Firefly - continuent de rehausser les standards de l'expérience musicale en direct. AEG Presents assure la promotion de tournées mondiales pour des artistes tels que les Rolling Stones, Ed Sheeran, Elton John, Taylor Swift, Céline Dion, Justin Bieber, BTS, Kenny Chesney, Paul McCartney et Katy Perry, en plus de - grâce à son réseau de clubs, théâtres, arénas, stades et de marques partenaires renommées comme Goldenvoice, Messina Touring Group, Concerts West, The Bowery Presents, PromoWest Productions, Marshall Arts, Madison House Presents et Zero Mile Presents - créer et développer une infrastructure inégalée pour le développement des artistes et du rayonnement auprès du public. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.aegpresents.com ou retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

À PROPOS DE RESORTS WORLD LAS VEGAS

Resorts World Las Vegas a été développé par Genting Berhad, une société malaisienne cotée en bourse et enregistrée auprès de la commission des jeux du Nevada. La société a des activités affiliées dans les Amériques, en Malaisie, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Bahamas. En partenariat avec Hilton Hotels & Resorts, Resorts World Las Vegas intègre trois des marques haut de gamme de Hilton dans son complexe hôtelier, à savoir Las Vegas Hilton, la marque à service tout-inclus du complexe, Conrad Las Vegas, la marque de luxe de Hilton axée sur le style de vie, et LXR, le réseau de propriétés de luxe indépendantes de Hilton, qui opère sous le nom de Crockfords Las Vegas, la marque d'ultra-luxe de renommée internationale de Genting. Resorts World Las Vegas propose 3,506 chambres et suites, une salle de jeu innovante de nouvelle génération, des options de restauration de calibre international, un théâtre de 5 000 places, des sites variés pour la vie nocturne, une sélection de boutiques griffées et spécialisées, etc. Le complexe intègre le savoir-faire et les traditions de la marque internationale Resorts World dans le paysage de Las Vegas, en introduisant dans la ville une nouvelle vision audacieuse de l'hospitalité avec un design époustouflant, une technologie de pointe et un service de classe mondiale. Resorts World Las Vegas est certifié Sharecare Health Security VERIFIED™ avec le guide de voyage Forbes, une vérification qui assure la mise en place de procédures de sécurité sanitaire appropriées par le complexe. Pour plus d'informations, visitez rwlasvegas.com ou retrouvez-nous sur Facebook, LinkedIn, Twitter and Instagram.

