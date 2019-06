Celgard obtient gain de cause dans sa poursuite contre MTI Corporation, MTI ayant violé le brevet de Celgard relatif au séparateur de batteries à revêtement céramique

MTI et plusieurs sociétés apparentées à MTI ont accepté de cesser de vendre toutes les batteries avec et sans revêtement.

MTI et les quelques autres sociétés apparentées à MTI ont accepté de ne pas contester la validité ni la force exécutoire du brevet américain de Celgard portant le numéro 6 432 586 sur les séparateurs à revêtement céramique pour les batteries au lithium-ion rechargeables à haute énergie, des brevets connexes de Celgard, et des marques commerciales connexes de Celgard.

Les autres conditions du règlement sont confidentielles.

Dans les documents publics portant sur le litige, MTI n'a fait valoir aucune défense de non-contrefaçon et n'a pas contesté la validité ni la force exécutoire du brevet no 6 432 586 délivré à Celgard aux États-Unis.

L'issue favorable de ces dossiers consolide davantage l'intégrité de la propriété intellectuelle mondiale de Celgard à l'égard des séparateurs à revêtement céramique pour les batteries au lithium-ion, de même que la marque Celgard et ses marques commerciales.

À propos de Celgard, LLC

Celgard, LLC est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de membranes microporeuses revêtues et non revêtues pour procédé à sec utilisées en tant que séparateurs, qui sont une composante majeure dans diverses batteries au lithium. La technologie des séparateurs de batteries de Celgard joue un rôle important dans le rendement des batteries au lithium des véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie et autres applications spécialisées.

Celgard est une filiale en pleine propriété de Polypore International, LP, une société Asahi Kasei. Pour plus d'information, veuillez consulter le www.celgard.com.

À propos de Polypore International, LP

Polypore International, LP, une société du groupe Asahi Kasei, est spécialisée dans les membranes microporeuses de haute technologie utilisées dans les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie et les systèmes d'alimentation de secours, les appareils électroniques grand public portables, les automobiles, les camions, les autobus et les chariots élévateurs. Entreprise mondiale de haute technologie basée à Charlotte, en Caroline du Nord, Polypore International, LP est très réputée sur le marché et possède des sites de production ou des bureaux de vente dans neuf pays et dessert six continents. Pour plus d'information, veuillez consulter le www.polypore.com.

