Celgard obtient gain de cause après avoir intenté des poursuites contre Targray pour contrefaçon de son brevet sur les séparateurs de batterie à revêtement céramique

Targray a accepté de cesser de vendre, de distribuer ou d'importer tous les séparateurs de batterie prétendument contrefaits, tels que ceux fabriqués par Shenzhen Senior Technology Material Co, Ltd. (« Senior »), Senior International (HK) Co. limitée, W-Scope Corporation et Gelon LIB Co. limitée. Targray a accepté de ne pas fabriquer, utiliser, offrir de vendre, vendre, distribuer ou importer de séparateurs couverts par les brevets existants de Celgard.

Dans cette affaire, Targray n'a contesté ni la contrefaçon, ni la validité ni le caractère exécutoire des brevets de Celgard. Targray a également accepté de ne pas contester la validité des brevets '586 (maintenant '520) et '867 de Celgard.

L'issue positive du dossier Targray renforce encore l'intégrité de la propriété intellectuelle (PI) de Celgard concernant les séparateurs, avec ou sans revêtement, pour batteries lithium-ion.

Celgard avait déjà réglé avec succès deux poursuites contre MTI Corporation of California (MTI). La première était une plainte en violation de brevet intentée en Californie en vertu du même brevet '586 demandant réparation à MTI pour la vente de séparateurs de batterie à revêtement céramique contrefaits fabriqués par Foshan Jinhui Hi-Tech Optoelectronic Material Co, Ltd. en Chine. La deuxième était une plainte en violation de la marque de commerce intentée en Caroline du Nord pour demander réparation à MTI pour avoir vendu des séparateurs de batterie non autorisés et contrefaits. MTI et plusieurs sociétés connexes de MTI ont convenu de cesser de vendre tous les séparateurs de batteries avec ou sans revêtement.

Celgard continuera à prendre les mesures appropriées pour empêcher l'exploitation déloyale de sa technologie et de sa propriété intellectuelle afin de protéger ses actifs et ses clients.

À propos de Celgard, LLC et de Polypore International, LP

Celgard se spécialise dans le développement et la fabrication de membranes microporeuses produites par voie sèche avec ou sans revêtement utilisées comme séparateurs, lesquels constituent un composant majeur des batteries lithium-ion. La technologie de Celgard relative aux séparateurs de batteries est importante pour la performance des batteries au lithium destinées aux véhicules électriques, aux systèmes de stockage d'énergie et à d'autres applications spécialisées.

Celgard est une filiale en propriété exclusive de Polypore International, LP, une société Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale possédant des installations dans neuf pays et desservant six continents, spécialisée dans les membranes microporeuses hautement techniques utilisées dans les véhicules, les systèmes de stockage d'énergie, les voitures, les camions, les autobus et les chariots élévateurs à fourche à propulsion électrique. Visiter www.celgard.com et www.polypore.com.

