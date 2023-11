CHARLOTTE, Caroline du Nord, 17 novembre 2023 /CNW/ - Celgard, LLC (Celgard), une filiale de Polypore International, LP (Polypore) a réglé ses poursuites intentées contre Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior China) et plusieurs défendeurs des États-Unis devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie et contre Senior China au Royaume-Uni, ainsi que les poursuites intentées par Senior China contre Celgard. Les modalités du règlement sont confidentielles.

Dans les dossiers publics de la cour de district de California et du Royaume-Uni :

Conçues par procédé à sec, les membranes microporeuses enduites et non enduites de Celgard® sont utilisées comme séparateurs pour diverses batteries aux ions de lithium, qui se retrouvent principalement dans les véhicules électriques, les systèmes de stockage d’énergie et d’autres applications spécialisées. (PRNewsfoto/Celgard, LLC)

Celgard a volontairement rejeté toutes les demandes contre les défendeurs de Senior China dans sa sixième plainte modifiée devant la cour de district de Californie. En outre, les défendeurs de Senior China ont volontairement rejeté toutes les demandes reconventionnelles contre Celgard et Polypore.

Celgard a également rejeté son litige contre Senior China au Royaume-Uni.

Plus tôt, Celgard a annoncé l'issue favorable des actions à l'égard de Targray ( voir le communiqué ), de MTI ( voir le communiqué ) et de Farasis ( voir le communiqué ). Celgard continuera à protéger sa propriété intellectuelle (PI) en ce qui concerne ses séparateurs enduits et non enduits pour les batteries aux ions de lithium et sa technologie exclusive, afin de protéger ses actifs et ses clients.

À propos de Celgard et de Polypore

Celgard se spécialise dans la conception par procédé à sec de membranes microporeuses exemptes de solvants enduites et non enduites, utilisées comme séparateurs et éléments constitutifs essentiels dans les batteries aux ions de lithium. La technologie de séparation d'accumulateur de Celgard joue un rôle d'importance dans le rendement des batteries aux ions de lithium pour les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications spécialisées.

Celgard, LLC est une filiale en propriété exclusive de Polypore International, LP, une société d'Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale, détenant des installations dans neuf pays et se spécialisant dans la conception de membranes microporeuses, celles-ci utilisées dans les véhicules électriques et non électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications spécialisées. Visitez les sites www.celgard.com et www.polypore.com .

