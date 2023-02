CHARLOTTE, Caroline du Nord, 27 février 2023 /CNW/ - Celgard, LLC (Celgard), une filiale de Polypore International, LP (Polypore) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un accord d'alliance stratégique avec C4V, une entreprise de technologie de batteries au lithium-ion, pour faire progresser le développement de la prochaine génération d'éléments de batterie haute tension à haute performance.

Celgard s’associe à une entreprise chef de file du développement de la technologie, C4V, pour mettre au point des solutions novatrices de séparateurs d’accumulateur conçus par procédé à sec pour les batteries biominéralisées de type lithium/phosphates de métal mixte (BM-LMP). Celles-ci sont de haute tension, offrent une longue durée de vie et sont abordables. Les franchises de fabrication de C4V devraient croître jusqu’à un total de 10 giga-usines d’ici 2030. Les séparateurs de membrane Celgard® développés dans le cadre de l’alliance devraient avoir accès à toutes les giga-usines membres de C4V.

Celgard et C4V collaboreront au développement, pour le marché des batteries au lithium-ion, de solutions de séparateurs d'accumulateur optimisés pour le matériau cathodique biominéralisé de type lithium/phosphates de métal mixte (BM-LMP) à haute tension de C4V. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du programme de partenaires de la chaîne d'approvisionnement de C4V, dans le cadre duquel les principaux besoins de l'industrie des batteries sont ciblés et des solutions sont mises sur le marché. Les séparateurs de membrane Celgard® développés dans le cadre de l'alliance devraient avoir accès à toutes les giga-usines membres de C4V. Le séparateur innovant de Celgard pourrait fournir une base de fabrication d'éléments de batteries avec plus de 150 GWh de production prévue pour 2030. Ces sites de production sont situés aux États-Unis, en Inde et en Australie, et d'autres installations sont en cours de développement ailleurs. Celgard est déjà membre certifiée du programme de partenaires de la chaîne d'approvisionnement de C4V, avec une génération actuelle de séparateurs d'accumulateur Celgard®.

Stefan Reinartz, vice-président de Celgard pour les batteries aux ions de lithium utilisées dans les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie (SSE), a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à C4V, chef de file de la technologie, pour faire progresser les séparateurs d'accumulateur conçus par procédé à sec Celgard® et mettre au point des solutions novatrices pour les éléments de batterie BM-LMP avec eux. C4V a prouvé sa capacité à mettre rapidement en ligne des batteries de haute précision. Notre alliance ouvrira la voie à des innovations qui permettront d'offrir des éléments de batterie abordables et à haute énergie aux personnes qui en ont un besoin urgent. »

La société mère de Polypore, Asahi Kasei, pourrait également soutenir la franchise de fabrication d'éléments de batterie de C4V, utilisant la même technologie et les mêmes fournisseurs pour assurer aux fabricants d'équipement d'origine (FEO) une source robuste d'éléments de batterie et de batteries moins affectés par les perturbations environnementales ou régionales. Asahi Kasei voit là l'occasion de tirer parti de sa base de fabrication internationale diversifiée pour répondre aux besoins mondiaux de la chaîne d'approvisionnement de matériaux BM-LMP en plastiques et en matériaux ignifuges thermiques.

La production d'éléments de batterie BM-LMP de la première franchise de fabrication de C4V a commencé en août 2022. Les trois franchises existantes devraient croître jusqu'à un total de 10 giga-usines d'ici 2030. Les éléments de batterie à haute tension BM-LMP réalisent une longue durée de vie et un chargement rapide sans l'utilisation de cobalt ou de nickel, ce qui réduit le risque d'emballement thermique et les incertitudes dans l'approvisionnement de ces matières premières.

À propos de Celgard et de Polypore

Celgard se spécialise dans la conception par procédé à sec de membranes microporeuses exemptes de solvants enduites et non enduites, utilisées comme séparateurs et éléments constitutifs essentiels dans les batteries aux ions de lithium. La technologie de séparation d'accumulateur de Celgard joue un rôle d'importance dans le rendement des batteries aux ions de lithium pour les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications.

Celgard, LLC est une filiale en propriété exclusive de Polypore International, LP, une société d'Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale, détenant des installations dans neuf pays et se spécialisant dans la conception de membranes microporeuses, celles-ci utilisées dans les véhicules électriques et non électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications spécialisées. Visitez les sites www.celgard.com et www.polypore.com.

À propos de C4V

C4V est une entreprise de technologie de batteries aux ions de lithium dotée d'une expertise essentielle dans l'optimisation du rendement des batteries et la conception de giga-usines de bout en bout. Les découvertes de C4V ont considérablement prolongé la durée de vie des batteries et amélioré leur rendement en matière de charge, et leur conception de giga-usine permet aux économies émergentes de mettre en place rapidement de solides écosystèmes de fabrication nationaux. C4V collabore avec les partenaires les plus importants de la chaîne d'approvisionnement en ce qui a trait aux matières premières, aux articles consomptibles et à l'équipement pour commercialiser des batteries entièrement optimisées, et sa technologie novatrice de stockage d'énergie accélère la transition mondiale vers l'électrification.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2009083/Celgard_C4V_PR_Image_Final.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1881744/Celgard_Logo.jpg

SOURCE Celgard, LLC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Beth Kitteringham, [email protected], (704) 587-8596; www.polypore.com