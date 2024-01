Ensemble, Celgard et Æsir collaboreront à des projets de recherche conjoints visant à développer davantage la nouvelle génération de technologie de nickel-zinc (Ni-Zn), de zinc-air (Zn-air), de lithium-zinc (Li-Zn) et de sodium-zinc (Na-Zn) utilisée principalement dans l'aviation, les centres de données, les télécommunications, l'infrastructure énergétique et les applications de recharge pour les véhicules électriques (VE).

Selon les termes de l'accord, Celgard fournira 100 % des séparateurs de batterie d'Æsir pour les applications actuelles ainsi que les besoins futurs d'une nouvelle giga-usine de batteries prévue en 2024 pour servir initialement les marchés des centres de données et des télécommunications 5G. Celgard sera également en mesure d'offrir des produits de séparation aux futurs titulaires de licence ou coentreprises de Ni-Zn et Li-Zn d'Æsir.

Dave Wilkins, président et chef de la technologie d'Æsir, a déclaré : « Celgard fournit un séparateur spécial d'"habilitation technologique" qui fait partie intégrante de la performance Ni-Zn d'Æsir, et nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec eux pour stimuler davantage l'innovation dans notre industrie ». Stefan Reinartz, vice-président pour les batteries aux ions de lithium utilisées dans les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie (SSE), a ajouté : « Celgard a hâte de faire progresser la technologie de nouvelle génération Ni-Zn avec Æsir, qui est essentielle aux systèmes de stockage d'énergie et qui alimente les collectivités en continuant d'être au centre de l'innovation en matière de séparateur à membrane. »

En outre, Asahi Kasei, société mère de Polypore et Celgard, peut soutenir davantage la chaîne d'approvisionnement en Ni-Zn grâce à sa base de fabrication très diversifiée et Æsir évaluera les possibilités d'approvisionnement en composants pour des articles comme les blocs de batteries en plastique et les matériaux résistants à la chaleur qui pourraient profiter davantage à la chaîne d'approvisionnement et à l'industrie du Ni-Zn.

À propos de Celgard et de Polypore

Celgard se spécialise dans la conception par procédé à sec de membranes microporeuses exemptes de solvants enduites et non enduites, utilisées comme séparateurs et éléments constitutifs essentiels dans les batteries aux ions de lithium. La technologie de séparation d'accumulateur de Celgard joue un rôle d'importance dans le rendement des batteries aux ions de lithium pour les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications.

Celgard, LLC est une filiale en propriété exclusive de Polypore International, LLC, une société d'Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale, détenant des installations dans neuf pays et se spécialisant dans la conception de membranes microporeuses, celles-ci utilisées dans les véhicules électriques et non électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications spécialisées. Visitez les sites www.celgard.com et www.polypore.com .

À propos d'Æsir Technologies, Inc.

Æsir Technologies, Inc. se spécialise dans le développement de technologies de batterie Ni-Zn de nouvelle génération utilisant des matériaux durables non toxiques qui peuvent être recyclés facilement et en toute sécurité. Æsir a été constituée en société en 2011 et possède une installation de recherche et développement à Bozeman, au Montana, et une installation de production à Joplin, au Missouri. Æsir a de nombreux contrats pour des batteries Ni-Zn avec le département de la Défense et a installé les premières batteries Ni-Zn dans un centre de données, qui fonctionne avec succès depuis plus de quatre ans.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2327395/Celgard_AESIR_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1881744/4514812/Celgard_Logo.jpg

SOURCE Celgard, LLC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Beth Kitteringham, Communications d'entreprise, Polypore International, LLC, [email protected], (704) 587-8596, www.polypore.com