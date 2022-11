CHARLOTTE, Caroline du Nord, 7 novembre 2022 /CNW/ - Celgard, LLC (Celgard), une filiale de Polypore International, LP, (Polypore) est ravie d'annoncer qu'elle a conclu une une entente exclusive de développement s'étendant sur plusieurs années avec Morrow Batteries AS (Morrow). Celgard travaillera avec Morrow à la mise au point, à la mise à l'essai et à la commercialisation de séparateurs d'accumulateur conçus par procédé à sec de nouvelle génération, qui seront utilisés par Morrow dans la fabrication d'éléments de batterie haute tension avec un matériau cathodique à base d'oxyde de nickel-manganèse-cobalt (NMC) pour les véhicules électriques (VE) et les systèmes de stockage d'énergie (SSE).

John Zhang, directeur de la technologie et directeur scientifique chez Polypore International et Rahul Fotedar, directeur de la technologie chez Morrow, se rencontrent en Norvège pour entamer des discussions en matière de technologie entre les deux entreprises afin de faire progresser la technologie des batteries de véhicules électriques en Europe. Conçues par procédé à sec, les membranes microporeuses enduites et non enduites de Celgard® sont utilisées comme séparateurs pour diverses batteries aux ions de lithium, qui se retrouvent principalement dans les véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie.

Même si les deux entreprises mènent déjà des activités conjointes de mise au point de séparateurs, la production commerciale débutera en 2024 à la giga-usine d'éléments de batterie de Morrow, située au Eyde Energy Park à Arendal, en Norvège. Selon les modalités de l'entente, Morrow utilisera exclusivement les séparateurs à membrane conçus par procédé sec exclusifs de Celgard, mis au point dans le cadre de cette même entente, dans ses batteries haute tension produites à sa giga-usine. Morrow s'est engagée à effectuer des achats annuels dont le volume n'a pas été divulgué.

« Depuis plus d'un demi-siècle, Celgard est à l'avant-garde de la technologie des membranes, et nous sommes ravis d'unir nos forces aux siennes afin de commercialiser des séparateurs pour la nouvelle génération de batteries haute tension de Morrow.

Ce partenariat avec Celgard fournit un cadre qui permettra d'accélérer la mise au point de nos produits de type NMC et représente un pas de géant vers l'objectif de Morrow d'être un chef de file mondial pour ce qui est des coûts et de la durabilité », a déclaré Rahul Fotedar, directeur de la technologie, Morrow.

Par ailleurs, Lie Shi, responsable mondial du développement des affaires pour les séparateurs chez Asahi Kasei et vice-président directeur de Polypore, a ajouté ce qui suit : « Nous sommes ravis de nous associer à Morrow pour mettre au point et lancer des séparateurs de membrane Celgard® de nouvelle génération qui seront utilisés dans la fabrication d'éléments de batterie haute tension à sa giga-usine, et nous avons hâte de faire progresser la technologie des véhicules électriques avec Morrow en Europe. »

À propos de Celgard et de Polypore

Celgard se spécialise dans la conception par procédé à sec de membranes microporeuses exemptes de solvants enduites et non enduites, utilisées comme séparateurs et éléments constitutifs essentiels dans les batteries aux ions de lithium. La technologie de séparation d'accumulateur de Celgard joue un rôle d'importance dans le rendement des batteries aux ions de lithium pour les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications.

Celgard, LLC est une filiale en propriété exclusive de Polypore International, LP, une société d'Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale, détenant des installations dans neuf pays et se spécialisant dans la conception de membranes microporeuses, celles-ci utilisées dans les véhicules électriques et non électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications spécialisées. Visitez les sites www.celgard.com et www.polypore.com .

À propos de Morrow Batteries AS

Morrow Batteries AS (Morrow) fournit des batteries économiques et durables utilisées dans la fabrication de systèmes énergétiques carboneutres et résistants partout dans le monde afin de permettre un accès universel aux véhicules électriques. Ses batteries de type NMC (matériau cathodique) de nouvelle génération remplaceront le cobalt, réduiront l'utilisation du nickel et du lithium et optimiseront l'utilisation de manganèse propre et abondant. Morrow a été fondée en 2020 et son siège social est situé à Arendal. Depuis son expansion industrielle, elle compte plus de 100 spécialistes des batteries répartis dans quatre bureaux situés à l'étranger. Pour en savoir plus, visitez le site morrowbatteries.com et la page @MorrowBatteries sur LinkedIn.

