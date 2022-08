CHARLOTTE, Caroline du Nord, 22 août 2022 /CNW/ - Celgard, LLC (Celgard), une filiale de Polypore International, LP, (Polypore) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord d'alliance stratégique avec American Battery Factory (ABF). Celgard et ABF entreprendront des projets de recherche conjoints pour commercialiser des produits de nouvelle génération pour des batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) fiables à la fine pointe de la technologie aux États-Unis.

Conçues par procédé à sec, les membranes microporeuses enduites et non enduites de Celgard® sont utilisées comme séparateurs pour diverses batteries aux ions de lithium, qui se retrouvent principalement dans les véhicules électriques, les systèmes de stockage d’énergie et d’autres applications spécialisées.

Suivant les modalités de l'accord, Celgard comblera 100 % des besoins en accumulateurs d'ABF pour les éléments de batterie au LFP aux États-Unis. De plus, Celgard et ABF partageront leurs ressources pour mettre au point des technologies avancées et des éléments de nouvelle génération pour des batteries au LFP. En outre, ils exploreront les possibilités en vue d'établir un solide écosystème LFP national aux États-Unis, avec un meilleur accès aux matériaux précurseurs et une capacité accrue pour offrir la technologie LFP à une clientèle élargie.

Asahi Kasei, société mère de Polypore, peut soutenir davantage la chaîne d'approvisionnement en LFP grâce à sa base de fabrication très diversifiée. ABF évaluera les possibilités d'approvisionnement en composants pour des articles comme les blocs de batteries en plastique et les matériaux résistants à la chaleur qui pourraient profiter davantage à la chaîne d'approvisionnement et à l'industrie du LFP.

« Nous sommes ravis de travailler avec ABF pour mettre au point et lancer la nouvelle génération de séparateurs à membrane Celgard et faire progresser la technologie des batteries au lithium avec la chimie LFP, a déclaré Lie Shi, responsable mondial du développement des affaires pour les séparateurs chez Asahi Kasei et vice-président directeur de Polypore. Le LFP représente un marché important et les séparateurs à membrane par procédé sec Celgard offrent une solution technologique de haute performance pour cette application. »

À propos de Celgard et Polypore

Celgard se spécialise dans la conception par procédé à sec de membranes microporeuses écologiques enduites et non enduites, utilisées comme séparateurs et éléments constitutifs essentiels dans les batteries aux ions de lithium. La technologie de séparation d'accumulateur de Celgard joue un rôle d'importance dans le rendement des batteries aux ions de lithium pour les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications.

Celgard, LLC est une filiale en propriété exclusive de Polypore International, LP, une société d'Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale, détenant des installations dans neuf pays et se spécialisant dans la conception de membranes microporeuses, celles-ci utilisées dans les véhicules électriques et non électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications spécialisées. Visitez les sites www.celgard.com et www.polypore.com .

À propos d'American Battery Factory (ABF)

American Battery Factory Inc., un fabricant d'éléments de batterie au lithium-fer-phosphate (LFP), met au point le tout premier réseau de giga-usines sécuritaires de piles au LFP aux États-Unis. L'entreprise est déterminée à faire de l'indépendance énergétique et de l'énergie renouvelable une réalité pour les États-Unis en créant une chaîne d'approvisionnement nationale en batteries. En plus de créer des emplois dans le secteur manufacturier national, ABF jouera un rôle crucial dans le respect des initiatives des administrations fédérale et étatiques en matière de changement climatique et des exigences de sécurité nationale de ce qui est « Fabriqué aux États-Unis ». Pour en savoir plus sur l'American Battery Factory, visitez www.americanbatteryfactory.com .

