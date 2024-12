Célébrons les Journées des écoles de la rue (JDER) - Un événement annuel du RÉRAQ

SOREL-TRACY, QC, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Les 2, 3 et 4 décembre 2024 marquent la première édition des Journées des écoles de la rue (#JDER), un événement annuel organisé par le Regroupement des écoles de la rue accréditées du Québec (RÉRAQ).

Afin de mettre en lumière le travail exceptionnel des 9 écoles de la rue présentes dans 6 régions de la province, le regroupement et ses membres partageront des capsules vidéo en ligne dévoilant des témoignages d'intervenant(e)s du milieu et d'élèves fréquentant les écoles. Pour Nathalie Bergeron, directrice du RÉRAQ, « l'objectif de cette initiative est de démystifier le travail qui se fait au sein des écoles de la rue et de promouvoir l'ensemble des actions qui sont entreprises pour favoriser la scolarisation et le développement personnel des populations rejointes ».

Démystifier les écoles de la rue

Les écoles de la rue s'adressent aux personnes qui ont décroché de l'école ou qui sont en voie d'abandonner leurs études secondaires, qui se sentent en marge du réseau scolaire et qui vivent des problématiques spécifiques qui requièrent un accompagnement psychosocial intégré à leur scolarisation. Ces personnes peuvent poursuivre gratuitement, dans un contexte d'apprentissage qui répond à leurs besoins, leurs études secondaires reconnues par le ministère de l'Éducation.

En plus des enseignant(e)s, des intervenant(e)s accompagnent les élèves afin de faciliter leur intégration et de leur offrir un milieu de vie qui favorise la connaissance personnelle, la découverte et l'insertion sociale tout en poursuivant leur parcours scolaire.

Cette pratique alternative d'éducation vise la réduction des méfaits, la résolution de problèmes, le développement d'habiletés sociales, l'acquisition de compétences pour l'emploi et les études.

Un modèle innovant, mais peu connu

Les écoles de la rue jouent un rôle crucial dans la vie des personnes qui les fréquentent, comme le montrent les statistiques récentes. L'année dernière, 1363 personnes, âgées en moyenne de 24 ans, se sont inscrites dans ces établissements. Nous y retrouvons 43 % d'hommes, 53 % de femmes et 4 % de personnes non binaires. À leur arrivée, la plupart des élèves avaient complété la deuxième année du secondaire.

Avec un taux de réussite impressionnant de 70 % à 90 %, ces écoles ont un impact profond sur leurs élèves. Les participants voient des améliorations significatives en matière de santé mentale, développent des compétences sociales et augmentent leur niveau de scolarité et d'autonomie. Ces progrès se manifestent par des comportements plus positifs, une plus grande ouverture d'esprit, une maturité accrue, et une meilleure santé mentale, soulignant l'importance cruciale de ces institutions dans leur parcours de vie.

« Malgré son efficacité en matière de raccrochage scolaire et social, le modèle des écoles de la rue reste méconnu. Le RÉRAQ souhaite donc que ces journées servent à faire connaître et reconnaître ce modèle dans la sphère publique, surtout dans le contexte actuel où le système scolaire régulier au Québec vit plusieurs crises qui ont assurément un impact sur le parcours scolaire des jeunes », ajoute Nathalie Bergeron.

Raccrocher à l'école et à la société

« Le personnel qui travaille dans les écoles de la rue contribue à changer la vie des jeunes qui les fréquentent en les prenant là où ils sont, en prenant le temps de les écouter et de les guider, et souvent, en leur donnant une raison de se lever le matin », souligne Michel Lessard, président du RÉRAQ.

Profitons de ces journées pour féliciter et remercier les directions, les intervenant(e)s, les enseignant(e)s, les cuisiniers/ères et tous autres acteurs et actrices qui travaillent sans relâche dans ces organismes pour améliorer les conditions de vie de la jeunesse québécoise qui n'a pas trouvé sa place dans le système régulier.



À propos du RÉRAQ

Fondé en 2014, le Regroupement des écoles de la rue accréditées du Québec agit comme interlocuteur privilégié auprès du ministère de l'Éducation pour ces écoles de la rue reconnues et accréditées au PACTE (programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation). Il défend leurs intérêts, soutient leur développement et renforce leur reconnaissance. Le RÉRAQ réalise également des représentations auprès d'autres instances politiques, communautaires et décisionnelles selon les dossiers touchant ses membres, tout en favorisant la collaboration et en soutenant les initiatives de démarrage et de consolidation des écoles de la rue.

