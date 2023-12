Découvrez la magie des saisons avec les solutions de divertissement de pointe et de maison intelligente de TCL

HONG KONG, 25 décembre 2023 /CNW/ - TCL Electronics (1070.HK), une marque d'électronique grand public et l'une des deux premières marques de télévision au monde, célèbre la période des Fêtes en vous invitant à raviver la joie et la chaleur des Fêtes à la maison grâce à sa gamme novatrice de divertissement à domicile et à ses appareils intelligents pour la maison. Alors que les familles se rassemblent et que l'esprit des Fêtes est à son comble, l'offre de TCL est le complément parfait pour créer un foyer heureux et sain rempli d'expériences partagées et de souvenirs merveilleux pendant la saison des Fêtes.

Divertissement à domicile exceptionnel pour toute la famille

Imaginez regarder des flocons de neige tomber dans la lueur de votre salon, avec le contraste extrême créé par le rétroéclairage à mini DEL du téléviseur TCL X955 QD-Mini LED, qui génère une image d'un réalisme frappant. Ce merveilleux grand écran, offert en formats allant jusqu'à 98 po, avec sa résolution supérieure de 4K Ultra HD et ses technologies de gradation locale à matrice complète QLED de pointe, transforme chaque film des Fêtes en un spectacle festif immersif. Sa capacité HDR Premium, offrant jusqu'à 5 000 nits, fait en sorte que les lumières scintillantes et les couleurs des Fêtes ressortent avec encore plus de joie. Une qualité d'image exceptionnelle est complétée par un son Dolby Atmos immersif qui remplit votre espace avec les sons de la saison.

Si vous êtes à la recherche d'une compétition familiale amicale pendant les Fêtes, faites monter l'excitation d'un cran avec le TCL C805, un téléviseur QD-Mini LED qui est le cadeau ultime pour les joueurs de votre foyer. L'écran de 98 pouces et la résolution 4K Ultra HD donnent vie aux mondes virtuels avec une clarté à couper le souffle. Grâce à un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz et une luminosité allant jusqu'à 1600 nits, chaque jeu prend vie comme jamais auparavant. Les capacités HDR complètes de ce téléviseur rehaussent vos séances de jeu, ce qui les rend d'autant plus captivantes pour faire passer les longues heures d'hiver.

Le TCL 98P745 est votre billet d'entrée pour une expérience cinématographique abordable sous votre propre toit. Avec Dolby Vision et Dolby Atmos, ce téléviseur crée une scène immersive qui rivalise avec n'importe quel théâtre. Avec sa résolution 4K et plus d'un milliard de couleurs, la performance audio ONKYO 2.1 est tout aussi brillante, ce qui fait que chaque soirée cinéma est inoubliable. La conception élégante du P745 ajoute une touche de raffinement à votre décor des Fêtes, ce qui fait de lui un élément à part entière de votre décoration de Noël.

Respirez facilement ce Noël avec les climatiseurs de la série FreshIN

Pendant les Fêtes, la maison est habituellement remplie d'invités, ce qui en fait un moment encore plus charnière pour assurer un environnement intérieur confortable et hygiénique. Accueillez vos invités dans le confort de votre foyer grâce aux climatiseurs de la série FreshIN de TCL, qui garantissent que votre air intérieur demeure frais et sain tout au long des festivités. La technologie FreshIN+ 2.0 revitalise votre espace grâce à un échange d'air continu, tandis que le système de filtration à quatre couches le purifie, éradiquant la sensation « d'air vicié » qui accompagne souvent les espaces bondés et créant une oasis saine pour les soirées froides d'hiver.

