Célébrer le talent canadien : dévoilement des lauréats des prix du gouverneur général pour les arts du spectacle 2020

OTTAWA, le 27 févr. 2020 /CNW/ - La Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle est heureuse de dévoiler les noms des lauréats de la plus haute distinction dans le domaine des arts du spectacle au Canada.

Les lauréats des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) 2020 de la réalisation artistique, qui honorent des artistes dont les réalisations ont inspiré et enrichi la vie culturelle de notre pays et fait rayonner le talent canadien à l'étranger, sont :

Tantoo Cardinal, C.M. - Comédienne de cinéma, de télévision et de théâtre et militante

En quelque 50 ans de carrière et au fil de plus de 120 rôles sur scène comme à l'écran, l'artiste métisse Tantoo Cardinal a contribué à changer la façon de représenter les Autochtones et leurs histoires. Comédienne des Premiers Peuples parmi les plus reconnues de sa génération, elle a interprété des personnages divers et complexes, et a aidé à déconstruire les stéréotypes négatifs sur la culture et les communautés autochtones. Forte de ses talents de comédienne, mentore et militante culturelle et environnementale, elle a ouvert la voie à d'autres et semé les occasions sur son passage.

Visionnez le message vidéo

Lisez la biographie

Alexina Louie, O.C. - Compositrice

Alexina Louie est l'une des compositrices canadiennes les plus estimées et les plus recherchées. Créatrice polyvalente, prolifique et à l'imagination fertile, elle a composé dans tous les genres musicaux : œuvres pour piano, vocales et orchestrales, opéras, musiques de film… Ses compositions pour orchestre ont été jouées par des ensembles de réputation internationale, et ont notamment servi au Ballet national du Canada. Alliant influences asiatiques et occidentales, son style unique s'inspire de nombreuses sources, dont son héritage chinois et ses études en théorie et en interprétation. La musique de cette compositrice résolument canadienne est entendue, reconnue et acclamée partout dans le monde.

Visionnez le message vidéo

Lisez la biographie

Zab Maboungou - Chorégraphe, interprète, formatrice, philosophe et écrivaine

Zab Maboungou est directrice artistique fondatrice de la compagnie de danse contemporaine montréalaise Zab Maboungou / Compagnie Danse Nyata Nyata. Pionnière de la danse au Canada, elle est connue pour ses œuvres dynamiques et d'une grande intensité physique qui explorent la capacité du mouvement à exprimer ce qu'elle appelle « notre situation au monde ». Elle a créé plus d'une vingtaine d'œuvres chorégraphiques, et sa technique appelée LOKETO, qui intègre en une approche toute contemporaine des éléments de danses et musiques traditionnelles d'Afrique centrale, constitue aujourd'hui un modèle du genre. Elle a obtenu une reconnaissance internationale dans les domaines des arts, de la recherche et de l'éducation, et sa contribution en tant que chorégraphe, interprète, formatrice, philosophe et écrivaine continue d'enrichir la réflexion collective sur l'art et la diversité culturelle.

Visionnez le message vidéo

Lisez la biographie

Catherine O'Hara, O.C. - Comédienne et écrivaine

Catherine O'Hara est une véritable légende du monde de la comédie. Ses créations à l'écran ont imprégné tout notre univers culturel. Collaboratrice douée et généreuse, elle a mis son génie créatif au service de plusieurs comédies innovantes. Tant dans le cadre de ses sketchs pour la série primée aux EmmyMD SCTV (Second City Television) que de ses premiers rôles dans les films « documenteurs » de Christopher Guest, ou encore pour son personnage emblématique de la série de comédie à succès Schitt's Creek sur CBC TV, elle a connu un succès international, ouvrant la voie à une nouvelle génération de femmes en comédie.

Visionnez le message vidéo

Lisez la biographie

Florent Vollant - Auteur-compositeur-interprète et guitariste

L'auteur-compositeur-interprète et guitariste innu Florent Vollant fréquente les scènes québécoises depuis quatre décennies, d'abord au sein du duo primé Kashtin, puis plus récemment en tant qu'artiste solo. Fier ambassadeur culturel et mentor respecté, il a publié six albums et créé un studio d'enregistrement pour musiciens autochtones, ainsi qu'un cercle des auteurs-compositeurs pour jeunes autochtones et non autochtones. Ses chansons d'espoir, de diversité et d'inclusion, de même que sa défense passionnée de la nature, lui ont valu une renommée internationale.

Visionnez le message vidéo

Lisez la biographie

Le Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle, qui rend hommage à un particulier ou un groupe qui a apporté une contribution extraordinaire en matière de bénévolat dans le domaine des arts du spectacle :

Lynda Hamilton

Lynda Hamilton s'est donné la mission d'offrir aux artistes du spectacle le soutien dont ils ont besoin pour réussir dans une industrie passionnante et valorisante, certes, mais qui comporte de nombreux défis sur le plan financier. Bénévole d'une grande générosité, elle a consacré temps, expertise et ressources au service de nombreuses organisations, notamment le Centre de ressources et transition pour danseurs (CRTD), l'Artists' Health Alliance, l'Artists' Health Centre du Toronto Western Hospital, l'Université de la Colombie-Britannique (UCB), le Canadian Senior Artists Resource Network et la Valleyview Artist Retreat de Caledon, en Ontario.

Visionnez le message vidéo

Lisez la biographie

Le Prix du Centre national des Arts récompense un artiste ou un groupe d'artistes qui a apporté une contribution exceptionnelle dans le domaine des arts de la scène au cours de la dernière saison. Le Prix reçoit la généreuse commandite de Boston Pizza International Inc.

Ryan Reynolds - Comédien, producteur, scénariste, entrepreneur et militant

Ryan Reynolds est l'un des acteurs canadiens les plus aimés et reconnus. Aussi à l'aise dans des comédies de situation que dans des films d'animation ou des longs métrages, il s'illustre comme artiste polyvalent et attachant à la personnalité charismatique et excentrique. Récemment, il a reçu les éloges tant du public que de la critique pour son interprétation du rôle titre des films d'action à grand succès Deadpool et Deadpool 2.

Visionnez le message vidéo

Lisez la biographie

Avec le généreux soutien de la Keg Spirit Foundation, le Programme de mentorat permet à un ex-lauréat des PGGAS de transmettre son expérience à un artiste canadien en milieu de carrière. En 2020, les participants au Programme de mentorat sont :

Suzanne Lebeau - Mentore

L'auteure Suzanne Lebeau (PGGAS 2016), cofondatrice de la compagnie de théâtre Le Carrousel, a acquis une renommée internationale dans le milieu du théâtre contemporain destiné aux jeunes publics. Traduite en 29 langues, elle compte parmi les auteurs québécois les plus joués à travers le monde. Elle a abordé des enjeux socioculturels peu fréquents dans la dramaturgie jeune public et exploré des zones émotives « dangereuses », repoussant ainsi les limites du possible et du permis sans pourtant oublier de construire un monde d'espoir.

Marie-Eve Huot - Protégée

Marie-Eve Huot a toujours eu un intérêt passionné pour les jeunes publics. Diplômée de l'École nationale de théâtre du Canada, elle prend en 2016 le relais de Suzanne Lebeau à la codirection artistique de la compagnie de théâtre Le Carrousel, aux côtés de Gervais Gaudreault.

« Être fiers de nos héros nationaux, comme nos médaillés d'or olympiques, contribue à unir notre pays. Nos lauréats 2020 des PGGAS sont eux aussi des héros nationaux qui nous inspirent, nous instruisent et nous ravissent », ont souligné Douglas Knight, président et chef de la direction de la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle et Anik Bissonnette, coprésidente de la Fondation.

Un hommage sera rendu à nos lauréats 2020 lors de trois événements qui auront lieu à Ottawa, hommage qui culminera par la présentation du Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle le samedi 25 avril à 20 h au Centre national des Arts. « Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir, pour une deuxième année d'affilée, Air Canada comme commanditaire présentateur, a indiqué Jayne Watson, chef de la direction de la Fondation du Centre national des Arts. C'est extraordinaire d'avoir comme partenaire une entreprise qui constitue une grande marque canadienne et nous remercions Air Canada de son généreux soutien.»

Craig Landry, vice-président chez Air Canada et coprésident du comité national des bénévoles des PGGAS félicite les lauréats dans cette vidéo.

Nous tenons à remercier la coprésidente du comité Amoryn Engel, la présidente honoraire Emmanuelle Gattuso et les leaders qui, dans tout le pays, ont participé au comité et contribué à promouvoir le Gala des PGGAS.

Nous remercions également les nombreux commanditaires et donateurs qui ont rendu possible la tenue du Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, notamment le commanditaire présentateur Air Canada, les commanditaires associés La Fondation Emmanuelle Gattuso et la Brasserie Labatt du Canada, Manulife, Boston Pizza International Inc. et Instagram, ainsi que nos partenaires nationaux Mizrahi Developments et Netflix. Cliquez ici pour la liste complète de nos partenaires et commanditaires.

Les PGGAS sont rendus possibles grâce au soutien partenaires, le ministère du Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada et le Centre national des Arts (CNA). De plus, chaque année, l'Office national du film du Canada (ONF) produit de magnifiques courts métrages sur chacun des lauréats, courts métrages qui seront présentés en première lors du Gala des Prix du 25 avril, au CNA, ainsi que sur le site web de l'ONF, onf.ca. Également, pour la troisième année consécutive, la firme Earnscliffe est notre partenaire pour les communications. Voyez les vidéos-hommages de nos partenaires le Conseil des arts du Canada, le Centre national des Arts et l'Office national du film du Canada.

La Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle remercie CBC/Radio-Canada, partenaire média associé, qui joue un rôle déterminant en soutenant la culture canadienne, notamment en célébrant la richesse et la diversité des lauréats des PGGAS et en faisant connaître leur histoire aux Canadiens de tout le pays.

Les billets pour le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle sont en vente à compter du jeudi 27 février sur Ticketmaster, 1‑888‑991‑2787 ou cna-nac.ca/prixgg.

Créés en 1992 sous le patronage du regretté très honorable Ramon John Hnatyshyn, alors gouverneur général du Canada, et de son épouse Gerda, ces prix prestigieux sont remis chaque année à des Canadiens et Canadiennes dont les réalisations ont inspiré et enrichi la vie culturelle de notre pays. Les candidatures à ces prix réputés sont soumises par le public et les prix visent à reconnaître l'engagement d'artistes qui, tout au long d'une fructueuse carrière, ont contribué aux arts du spectacle au Canada.

Rejoignez-nous sur Twitter et Facebook!

PGGAS : @PrixGGAS | @GovGPAA | facebook.com/ggawards.prixgg | #PrixGG

NATION EN ART : @NATIONENART | @ARTS_NATION | facebook.com/artsnation.nationenart | #nationenart

SOURCE Gouverneur général pour les arts du spectacle

Renseignements: Pour plus de renseignements ou pour organiser une entrevue avec un des lauréats 2020, veuillez communiquer avec : Sophie Laghi-Ford, Earnscliffe, 613-563-4455, [email protected]