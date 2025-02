TORONTO, 13 février 2025 /CNW/ - Le paysage du commerce électronique étant de plus en plus encombré, il est devenu encore plus difficile de capter et de retenir l'attention des clients. Pour attirer les clients, il ne s'agit plus de rivaliser uniquement sur les prix, mais de concevoir des produits uniques, de bâtir des marques distinctives et d'établir un lien plus fort avec les consommateurs. Face à l'essor du commerce électronique, les entreprises doivent faire face à une concurrence féroce et trouver des stratégies qui leur permettent de se démarquer.

Lauréats des prix Shoplazza 2024

Dans ce monde interconnecté, les efforts individuels ne suffisent plus. Le succès dépend désormais de la collaboration entre les marques, la technologie et les écosystèmes. Exploiter la puissance des partenariats est devenu la clé pour stimuler l'innovation et la croissance locale dans le paysage en constante évolution du commerce électronique.

Des créateurs de produits aux bâtisseurs d'écosystèmes

Les commerçants d'aujourd'hui ne sont plus de simples vendeurs, ils sont devenus les architectes d'un écosystème commercial mondial. Si les plateformes de commerce traditionnelles restent importantes, l'essor des boutiques en ligne indépendantes a ouvert de nouvelles perspectives pour les marques, qui peuvent ainsi entrer en contact avec leurs clients selon leurs propres conditions.

Cette évolution s'accompagne de son lot de défis, de la gestion des stocks au marketing, en passant par les paiements et l'exécution des commandes. Shoplazza, leader mondial de la technologie du commerce de détail, est l'une des entreprises qui s'attaque de front à ces problèmes. En associant une technologie de pointe à un solide écosystème de partenaires, Shoplazza permet aux commerçants de rationaliser leurs opérations et de se concentrer sur ce qui compte vraiment : créer des marques originales et proposer une expérience client exceptionnelle.

Conformément à cette vision, Shoplazza organise chaque année les prix Shoplazza afin de récompenser les commerçants qui tirent parti de la force de leur marque et de la connaissance de leurs clients pour se développer avec succès sur les marchés transfrontaliers et locaux. Ces prix mettent également en lumière des partenaires exceptionnels reconnus pour leur innovation technique, leur compréhension approfondie des besoins des marchands et leur étroite collaboration avec la plateforme. Les lauréats 2024, annoncés récemment, illustrent la façon dont la collaboration alimente le succès et remodèle l'avenir du commerce.

Permettre aux marques de nouer des liens plus étroits avec les consommateurs

Une marque forte est essentielle à la réussite des entreprises en ligne, tout comme la capacité à établir des liens solides avec les consommateurs. Pour y parvenir, il est nécessaire de bien comprendre les besoins des clients, de mettre l'accent sur la valorisation de la marque et de s'appuyer sur une plateforme solide. Les prix Shoplazza 2024 ont mis en lumière les commerçants qui ont excellé dans ces domaines.

C'est le cas de MUJOSH, une marque de lunettes de mode qui a utilisé les solutions omnicanales de Shoplazza pour intégrer ses opérations en ligne et hors ligne. Cette collaboration a permis de simplifier le parcours du client, ce qui a favorisé la fidélité à la marque. De la même manière, ICOICE, une marque de lentilles DTC tendance, a personnalisé les fonctionnalités de la plateforme pour mettre en place un modèle d'abonnement et améliorer son image axée sur le développement durable, ce qui a permis d'augmenter la rétention et la valeur de la marque.

Vitamin World, une marque de santé et de bien-être vieille de 47 ans, s'est associée à Shoplazza pour surmonter les difficultés d'intégration du système, ce qui a entraîné une croissance impressionnante de 247,3 % du volume brut des marchandises d'une année sur l'autre pendant le Vendredi fou 2024. Ce succès montre ce que les entreprises traditionnelles peuvent accomplir lorsqu'elles adoptent des solutions numériques.

Ces marques sont un exemple de la façon dont les stratégies centrées sur le consommateur, soutenues par les solutions sur mesure de Shoplazza, sont à l'origine du succès sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui. Grâce à ce partenariat, elles n'établissent pas seulement des liens durables avec leurs clients, mais atteignent également une croissance soutenue et établissent de nouvelles normes dans le secteur.

Des partenaires qui stimulent l'innovation de l'écosystème

Faire équipe avec des partenaires stratégiques permet d'étendre les capacités de toute plateforme ou solution, en fournissant aux vendeurs un plus large éventail d'outils et d'expertise. En collaborant avec des acteurs clés du secteur, les plateformes peuvent aider les marchands à rationaliser leurs opérations, à améliorer l'expérience de leurs clients et à stimuler l'innovation au sein de leurs propres écosystèmes commerciaux. Ces partenariats créent un effet de synergie, où la valeur combinée de chaque acteur dépasse la somme de ses contributions individuelles, aidant les entreprises à s'adapter plus efficacement et à garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Grâce à un solide écosystème de partenaires, Shoplazza fournit aux vendeurs les outils et les solutions dont ils ont besoin pour prospérer sur un marché de plus en plus concurrentiel. En collaborant avec de nombreux partenaires, la plateforme offre aux marchands l'accès à des ressources qui favorisent le succès et l'innovation. Par exemple, PlumSpace, une société de développement d'applications, a lancé plus de 40 outils sur la boutique d'applications Shoplazza en 2024, avec des solutions qui rationalisent les opérations, de l'analyse du trafic à l'automatisation du marketing. Les commerçants peuvent ainsi optimiser leurs flux de travail et se concentrer sur le développement de leurs activités.

De même, Narivex, une plateforme mondiale de marketing numérique, a apporté une expertise localisée pour rationaliser l'embarquement sur TikTok, alimentant ainsi la croissance des marques mondiales qui cherchent à pénétrer les marchés émergents. De leur côté, les principaux acteurs du secteur des paiements, tels que Mastercard et Payoneer, ont lancé des solutions innovantes qui ont simplifié les processus de paiement, augmenté les taux de conversion et optimisé les transactions transfrontalières, améliorant ainsi l'expérience des commerçants.

Ces partenaires n'ont pas seulement apporté des technologies de pointe, ils ont également illustré le pouvoir de la collaboration avec Shoplazza, renforçant ainsi la façon dont des partenariats solides peuvent stimuler l'innovation et créer une plus grande valeur pour les commerçants.

La collaboration au cœur de la croissance

La synergie entre les commerçants, les fournisseurs de technologie et les plateformes met en évidence la force d'un écosystème interconnecté. En alignant les besoins des commerçants sur l'expertise des partenaires, les entreprises peuvent favoriser la collaboration, ce qui permet à chacun de prospérer. Shoplazza est un excellent exemple de la façon dont une plateforme peut tirer parti de ses partenariats pour aider les commerçants à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés, en favorisant l'innovation et en accélérant la croissance. Alors que le paysage du commerce de détail continue d'évoluer, les partenariats stratégiques seront essentiels pour débloquer de nouvelles opportunités et façonner l'avenir du commerce mondial.

À propos de Shoplazza :

Fondée en 2017, Shoplazza s'efforce de simplifier la façon dont les détaillants et les vendeurs en ligne se connectent avec les consommateurs. Aujourd'hui, Shoplazza est à la tête du secteur grâce à sa plateforme omnicanale robuste, qui permet aux détaillants de toucher les clients où ils font leurs achats, que ce soit en magasin, en ligne ou par le biais du commerce social. Pour en savoir plus sur Shoplazza, visitez shoplazza.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2619517/2024_Shoplazza_Awards_Winners.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1819678/5161807/image__Logo.jpg

SOURCE Shoplazza

PERSONNE-RESSOURCE : Zhihao Chen, [email protected]