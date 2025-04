MILAN, 14 avril 2025 /CNW/ -- ASKO, la marque scandinave de cuisine, de lessive et d'appareils électroménagers professionnels haut de gamme, célèbre 75 ans d'innovation depuis sa première machine à laver avec une exposition interactive à la Semaine du design de Milan du 8 au 13 avril, ainsi que le lancement de ses dernières innovations. Poursuivant sur sa lancée en combinant une technologie de pointe à une conception intemporelle, ASKO présente ses fours primés NYACRAFT dotés de la technologie Celsius°Cooking™, de la réfrigération Nordic Fresh 2.0 et de la technologie Scandinavian Laundry Care 2.0 à Milan, installations uniques créées en collaboration avec Marmo Arredo.

Pour souligner ses 75 ans d'innovation depuis qu'un jeune agriculteur en Suède a inventé sa première machine à laver, ASKO a collaboré avec VOGUE Adria sur une fonction éditoriale exclusive qui explore la nouvelle gamme de machines à laver d'ASKO. Créée en collaboration avec le célèbre photographe Branislav Simončík, la séance de photos a été réalisée au château historique de Läckö, près de Lidköping, en Suède, où a été inventé le premier lave-linge ASKO. Il figurera dans le premier numéro du magazine VOGUE LIVING, qui sera présenté lors de la Milan Design Week et présenté lors de l'exposition ASKO.

Des systèmes de buanderie écoénergétiques aux solutions de cuisine novatrices, ASKO a continuellement établi de nouvelles normes en matière de fonctionnalité et de conception. Son exposition à la Milan Design Week présente l'approche de conception axée sur le souci du détail d'ASKO, qui combine un savoir-faire méticuleux à des innovations avant-gardistes pour créer des produits à la fois beaux et très fonctionnels.

Regorgeant d'innovations et de caractéristiques intelligentes, les appareils de cuisine et de lessive d'ASKO sont conçus avec un véritable savoir-faire scandinave, ce qui améliore la vie quotidienne grâce à leur esthétique minimaliste et à leur niveau supérieur de finition dans tous les détails.

Les trois nouvelles plateformes majeures dans les domaines de la lessive, du refroidissement et des fours qu'ASKO apporte à la Milan Design Week ont chacune remporté de prestigieux prix iF Design Awards en 2025.

Le lave-linge ASKO Scandinavian Laundry Care 2.0, doté de la machine à laver Steel Seal™, montre comment l'entreprise continue d'être à l'avant-garde des soins à la lessive grâce à des innovations qui accordent la priorité à l'hygiène et au développement durable.

Les appareils de réfrigération intégrés et autonomes d'ASKO sont conçus pour être aussi élégants qu'ils sont fonctionnels, en mettant particulièrement l'accent sur les caractéristiques d'installation Kitchen Fit de l'autonomie ASKO.

Les fours NYACRAFT de la gamme de fours Celsius d'ASKO offrent un mélange parfait de précision et de polyvalence. Offrant une gamme de fonctions avancées, ils sont disponibles dans les conceptions Frame et Glass.

L'exposition ASKO History of Innovation accueille les visiteurs tous les jours du 8 au 13 avril, de 10 h à 17 h. Il est situé à Via delle Erbe 2a, Milan, dans le district de Brera Design.

À propos d'ASKO

Depuis plus de 75 ans, ASKO combine le design scandinave traditionnel à une technologie et à une innovation de pointe pour créer des produits de haute qualité qui non seulement améliorent la vie, mais qui sont également meilleurs pour la santé des gens et la planète. Cet accent mis sur la qualité, le design, l'innovation et l'environnement a permis à ASKO de vivre un parcours inspirant marqué par des réalisations incroyables, des innovations inédites dans le monde et de nombreuses étapes mémorables - de l'invention de la toute première machine à laver à l'obtention de prestigieux prix en matière de conception et d'environnement pour la technologie de cuisson intelligente et les conceptions durables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2663489/image_ASKO_Launches_Groundbreaking_Home_Appliances_at_Milan_Design_Week.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2663490/photo_ASKO_Launches_Groundbreaking_Home_Appliances_at_Milan_Design_Week.jpg

SOURCE ASKO

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]