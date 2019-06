Célébration exclusive de la fête nationale, le 4 juillet, à l'Empire State Building

De 19h00 à 22h00, l'Observatoire sera fermé au grand public pour assurer aux invités veinards du 4 juillet l'accès privilégié à la terrasse d'observation en plein air, leur permettant de voir les feux d'artifice depuis le meilleur poste d'observation de New York. Pour le grand agrément des invités, alors qu'ils sont au sommet de l'édifice le plus célèbre du monde, les vues imprenables des feux d'artifice seront accompagnées par la bande sonore opportune (4 th of July Fireworks) diffusée sur haut-parleurs.

La nourriture et les boissons seront servies par STATE Grill & Bar, le restaurant phare de l'ESB.

Les billets sont de 500 $ à l'unité (taxes comprises), disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi, et doivent être achetés en ligne (achats ou dons), à l'adresse www.empirestatebuilding.com/july4, ou par avance à la billetterie de l'ESB.

Deux (2) paires de billets à cet événement exclusif seront offerts, gracieusement, dans le cadre d'un concours organisé sur la chaîne Instagram de l'ESB (voir ci-dessous). Les amateurs de l'Empire State Building peuvent y participer du jeudi 30 mai au mardi 4 juin, à midi (HE). Les gagnants seront choisis au hasard et annoncés le vendredi 7 juin.

Outre la célébration du 4 juillet, qu'il accueille, l'ESB fera briller sur cette tour de renommée mondiale des lumières dynamiques en rouge, blanc et bleu.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan (depuis la base à l'antenne), l'Empire State Building, que détient la Empire State Realty Trust, Inc., est le « plus célèbre immeuble au monde ». Avec de nouveaux investissements dans l'efficacité énergétique, l'infrastructure, les espaces publics et les équipements, l'Empire State Building a su attirer des locataires de premier ordre représentatifs d'un large éventail de secteurs dans le monde entier. L'Empire State Building, la destination touristique la plus populaire au monde, selon une étude réalisée par Uber, est aussi l'immeuble de prédilection aux États-Unis d'après un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour en savoir plus sur l'Empire State Building, rendez-vous sur www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos de la Empire State Realty Trust

La Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), importante fiducie de placement immobilier (FPI), possède, gère, exploite, acquiert et réaffecte des immeubles de bureaux et de commerce de détail à Manhattan et dans la zone métropolitaine de New York, où se trouve notamment l'Empire State Building, « le plus célèbre immeuble au monde ». La société, établie à New York, dans l'État de New York, détient au 31 mars 2019 un portefeuille immobilier locatif couvrant 938,000 mètres carrés, soit 873,000 mètres carrés dans 14 immeubles à bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, de l'État de New York, et environ 65 000 mètres carrés dans le commerce de détail.

