NORTH SAANICH, BC, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les investissements fédéraux dans l'infrastructure scientifique protègent et améliorent l'agriculture, le commerce et l'économie du Canada. Une bénédiction du site animé par les aînés des Premières Nations de la région, et une cérémonie d'inauguration des travaux a souligné le début de la construction d'une nouvelle installation dédiée à la recherche et au diagnostic de la santé des végétaux, située au Centre pour la protection des végétaux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) à North Saanich, en Colombie-Britannique. La serre et le bâtiment de tête modernes et conçus expressément à ces fins permettront d'améliorer l'efficacité, d'accroître la capacité et de soutenir un réseau plus solide relatif aux sciences de la protection des végétaux au Canada.

Le Centre pour la protection des végétaux, également connu sous le nom de laboratoire de Sidney, est situé sur le territoire traditionnel des Premières Nations de BOḰEĆEN (Pauquachin) et de MÁLEXEȽ (Malahat), ainsi que des peuples W̱SÁNEĆ, qui comprennent les Premières Nations W̱JOŁEŁP (Tsartlip), W̱SĺḴEM (Tseycum) et SȾÁUTW̱ (Tsawout). Des représentants de ces Premières Nations étaient présents à la cérémonie. May Sam, une aînée W̱JOŁEŁP (Tsartlip), a récité une prière et une bénédiction en SENĆOŦEN, le dialecte régional de l'une des langues salishennes de la côte. L'événement comprenait également un chant de célébration interprété par des batteurs W̱SÁNEĆ.

Le Centre pour la protection des végétaux de l'ACIA est la seule installation au Canada désignée pour la quarantaine à l'entrée, la recherche et le diagnostic, qui se consacre à la protection des arbres fruitiers, des vignes et des petits fruits. Les travaux scientifiques du Centre pour la protection des végétaux revêtent une importance nationale. En s'assurant que le matériel végétal importé est exempt de maladies, en mettant au point de nouveaux tests fondés sur l'ADN, et en conservant un dépôt de vignes confirmées exemptes de virus, le Centre pour la protection des végétaux protège les ressources végétales et l'environnement naturel contre les agents pathogènes, les virus et les autres maladies végétales. Ces services sont essentiels pour le secteur agricole et agroalimentaire du Canada.

La nouvelle installation est une première étape pour fournir aux scientifiques et aux collaborateurs de l'ACIA des aménagements de pointe et des outils modernisés pour faire progresser la science des végétaux tout en soutenant l'agriculture canadienne, le commerce mondial et la croissance économique. L'installation favorisera également la collaboration scientifique afin de faire progresser la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé des végétaux.

La conception de l'installation témoigne d'un leadership environnemental et d'un engagement à honorer les communautés locales des Premières Nations. Par exemple, des artistes des Premières Nations locales intégreront les histoires des Salishs de la côte dans la conception du site et des bâtiments, ainsi que dans les œuvres d'art qui y seront exposées. De plus, les plantes utilisées dans l'aménagement paysager seront des espèces indigènes ou adaptées localement, qui s'inspireront des histoires autochtones et de l'usage à des fins traditionnelles. Les travaux de construction débuteront à l'automne 2022 et devraient se terminer en 2025.

Ce projet appuiera l'agriculture et le commerce canadiens, renforcera les partenariats scientifiques, protégera l'environnement et contribuera à l'excellence de l'ACIA en tant qu'organisme de réglementation scientifique.

Citations

« Les travaux de nos chercheuses et chercheurs sont essentiels pour rendre notre agriculture plus résiliente et plus durable. En investissant dans nos laboratoires, nous donnons à nos scientifiques les infrastructures et outils nécessaires pour qu'ils continuent de protéger le secteur agricole et agroalimentaire, ainsi que notre économie. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le travail des scientifiques du Centre pour la protection des végétaux constitue souvent la première ligne de défense du Canada contre les agents pathogènes, notamment les virus et les maladies végétales. Il est essentiel de doter nos scientifiques d'installations et d'outils de pointe pour assurer la sécurité des Canadiens, des entreprises agricoles et de l'environnement. »

- Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Les faits en bref

Laboratoires Canada est une stratégie de 25 ans, qui concrétisera sa vision de renforcer les sciences fédérales au Canada . Le budget 2018 a lancé la première phase de cette stratégie avec un investissement de 2,8 milliards de dollars pour soutenir les scientifiques fédéraux dans le travail important qu'ils font pour le Canada .

. Le budget 2018 a lancé la première phase de cette stratégie avec un investissement de 2,8 milliards de dollars pour soutenir les scientifiques fédéraux dans le travail important qu'ils font pour le . Le projet de renouvellement du Centre pour la protection des végétaux est inclus dans le cadre de la stratégie de Laboratoires Canada, puisqu'il répond aux principes directeurs et à la vision de la stratégie.

En tant que responsable de la stratégie de Laboratoires Canada, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) dirige l'exécution et la construction du projet, au nom de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

SPAC a attribué un contrat de gestion de la construction à PCL Lab Solutions et un contrat de conception d'architecture et d'ingénierie à Architecture49 et WSP. Les deux contrats ont été attribués en octobre 2020.

