L'entreprise sera la première société minière entièrement brésilienne à stabiliser ses activités et a l'intention d'investir 3,6 milliards de roupies dans le projet

MINAS GERAIS, Brésil, 25 février 2025 /CNW/ - Vendredi dernier (21), Cedro Participações a signé le contrat de concession pour le port d'Itaguaí, à Rio de Janeiro. Le président Luiz Inácio Lula da Silva et le ministre des Ports et des Aéroports, Silvio Costa Filho, ont assisté à l'événement.

Au cours de la cérémonie, le président du conseil d'administration de Cedro Participações, Lucas Kallas, a souligné l'importance du port pour accroître la compétitivité des activités minières brésiliennes.

« Cette nouvelle route accroîtra la compétitivité de l'exploitation minière brésilienne sur la scène mondiale et, en même temps, apportera des avantages importants à l'environnement et à l'infrastructure du pays. Grâce à cette mesure, nous retirerons 5 000 camions par jour des routes et réduirons les émissions de CO2 de plus de 40 000 tonnes », a-t-il déclaré.

L'entreprise prévoit investir 3,6 milliards de roupies dans la région pour construire un terminal de stockage et de manutention des solides minéraux en vrac. Le site connu sous le nom de Porto do Meio aura la capacité de transporter 20 millions de tonnes par an sur une superficie d'environ 350 000 mètres carrés.

« Nous investirons 3,6 milliards de dollars R dans le nouveau terminal portuaire seulement, ce qui créera 2 800 emplois directs et indirects pendant sa construction. Et 2,8 000 autres lorsqu'elle commencera à fonctionner, générant des revenus et stimulant le développement social des collectivités environnantes. L'embranchement ferroviaire et le terminal nécessiteront des investissements privés de plus de 1,5 milliard de reais », a affirmé Lucas Kallas.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva a salué le courage de Cedro et de Lucas Kallas à investir dans le pays.

« J'aimerais remercier l'entrepreneur Lucas qui a décidé d'investir ici. J'ai appris de ma mère que lorsque nous voulons savoir si quelqu'un est honnête et travailleur, nous n'avons pas à porter attention à sa bouche, nous devons porter attention à ses yeux. Et en ce qui concerne mon ami Lucas, depuis qu'il a été amené à mon bureau en disant qu'il voulait investir dans l'industrie minière du pays, j'ai immédiatement découvert que je parlais à un homme d'affaires sérieux, qui aime le Brésil et soutient sa croissance », a-t-il dit.

Cedro utilisera également le terminal pour exporter des granules d'alimentation, un minerai de fer de haute qualité capable de réduire les émissions de carbone dans l'industrie de l'acier jusqu'à 50 %.

Pour Fabiano Carvalho, vice-président commercial, Stratégie et projets chez Cedro Participações, l'exploitation du terminal répond aux engagements de l'entreprise en matière d'exploitation minière durable.

« Ce port est une question de durabilité, il respectera toutes les meilleures pratiques environnementales dans sa construction et son exploitation et, en outre, il permettra l'exportation et l'expédition de minerai de haute qualité du Brésil vers le Moyen-Orient et l'Asie », a-t-il souligné.

Les travaux de construction commenceront en 2027 et l'exploitation devrait commencer en 2029. L'investissement fait de Cedro Participações la première société minière de fer privée entièrement brésilienne à stabiliser ses activités et à avoir un point de vente en mer.

Le ministre des Ports et des Aéroports, Silvio Costa Filho, a souligné le développement que les travaux de construction de l'aérogare apporteront à la région d'Itaguaí.

« Il s'agit de la plus importante vente aux enchères de l'histoire des ports brésiliens, avec des investissements initiaux de 3,6 milliards de roupies, qui atteindront près de 10 milliards de roupies au fil des ans. Cela signifie qu'à présent, pendant la phase de construction, 2 800 emplois directs et indirects seront créés, offrant des possibilités aux habitants de la région », a-t-il déclaré.

Le ministre du Travail, Luiz Marinho (PT), a souligné la reprise des emplois dans la région portuaire pendant les gouvernements de Lula. « Au cours des deux dernières années (2023 et 2024), nous avons généré plus de 2 millions et 100 000 emplois avec des contrats signés dans le pays, a-t-il déclaré. Le ministre a souligné la solidité du pays et sa croissance du revenu et de l'emploi, et a critiqué le pessimisme à l'égard de l'économie brésilienne. Nous connaîtrons une nouvelle croissance et nous aurons un équilibre positif en matière d'emploi », a-t-il dit.

« Le Brésil est dans un processus croissant de création d'emplois. Au Brésil, sous la présidence du président Lula, tous les travailleurs auront des possibilités dans notre pays, dans le cadre d'activités économiques formelles ou informelles. Tous ceux qui le souhaitent auront l'appui du gouvernement. Toute personne qui souhaite travailler de façon formelle aura certainement et de préférence le soutien du gouvernement », a-t-il déclaré.

